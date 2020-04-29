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即市新聞

29/04/2020 18:40

新地及郭氏家族向平安人壽出售高鐵站上蓋項目權益，涉近１１３億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》新地（０００１６）公布，以約９３﹒９４億元，出售西九龍
高鐵站上蓋商業項目２５％權益予平安人壽。
　　新地指，集團今日訂立出售協議，將出售附屬公司ＶＩＶＩＤ　ＳＹＮＥＲＧＹ的２５％權
益予平安人壽旗下全資附屬公司，作價為９３﹒９４億元，另加若干償付購買價的融資成本，以
及於該土地上興建的項目的辦公大廈部分的項目成本的融資成本。
　　新地於去年１１月以逾４２２億元投得西九龍高鐵站上蓋商業地，而信明乃該土地兩名註冊
擁有人之一，擁有限於發展及營運將在該土地上興建的辦公大廈之所有經濟權利及利益，及實際
上承擔其一切責任及債務。
　　另外，新地又指，已獲平安人壽通知，買方已分別與郭氏家族持有的Ｓｏｍｅｒｐａｔｈ就
購入ＶＩＶＩＤ　ＳＹＮＥＲＧＹ的５％權益進行磋商，預期支付的購買價為１８﹒７９億元，
另加償付購買價融資成本，而該購買將於成交日完成。
　　交易完成後，ＶＩＶＩＤ　ＳＹＮＥＲＧＹ將由新地、平安人壽及Ｓｏｍｅｒｐａｔｈ分別
持有５０％、３０％及２０％股權，並將不再為新地的附屬公司。
　　新地指，平安人壽有意將此地用作其香港總部大樓，而雙方均有意持有此地標項目作為長線
投資，集團將受益於結合策略合作夥伴的專業知識、資源及實力，共同參與發展及投資將在該土
地上興建的辦公大廈。（ｙｗ）

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