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29/04/2020 09:04

【香港政情】港府計劃推「香港重新出發」宣傳，重建國際形象

　　香港受反例修風波及新冠疫情打擊，港府計劃以「香港重新出發」為題的宣傳活動，重建國
際形象。消息指，２００３年沙士，政府曾推動類似計劃，希望對外宣揚正面信息。
　　有趣的是，今次政府宣傳活動的名稱，與前特首董建華及梁振英牽頭的「香港再出發大聯盟
」名字相近。來自港府的消息人士強調，兩個活動並無關係，政府項目旨在助香港重建國際形象
。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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