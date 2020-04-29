【紓困措施】恒生按揭貸款「還息不還本」安排延伸至資助房屋

《經濟通通訊社２９日專訊》恆生銀行（０００１１）表示，支持金管局聯同銀行公會及房

委會的措施，正積極籌備將按揭貸款「還息不還本」安排延伸至房委會的資助出售單位，並由５

月４日開始接受申請。

恆生指，早前為個人客戶提供多項紓緩措施，例如按揭貸款「還息不還本」、減免信用卡利

息、豁免逾期手續費或重組貸款方案等，致力與客戶攜手共渡時艱。（ｂｉ）

