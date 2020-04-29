【新冠肺炎】招商永隆銀行７間分行下周二恢復營運

《經濟通通訊社２９日專訊》招商永隆銀行宣布，將於下周二（５月５日）起恢復北角分行

、炮台山分行、西灣河分行、紅磡分行、上水分行、屯門分行及沙田廣場分行共７間分行之營運

。

四間暫停營業分行包括西區分行、高鐵香港站分行、太子分行及深水埗分行。

另外，該行調整營運分行服務時間，星期一至五營業時間由上午１０時至下午４時，星期六

由上午９時至下午１時，部份分行周六不營業。（ｂｉ）

