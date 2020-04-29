【新冠肺炎】大新銀行暫時調整全線分行營業時間

《經濟通通訊社２９日專訊》大新銀行（０２３５６）宣布，全線分行將於下周一（５月４

日）起暫時調整營業時間，直至另行通知。星期一至五營業時間調整為由上午１０時至下午４時

，星期六由上午１０時至下午１時。

該行表示，會繼續密切監察所有員工的健康狀況，如有需要，會按新型冠狀病毒疫情發展再

作調整。（ｂｉ）

