  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/04/2020 15:10

【新冠肺炎】大新銀行暫時調整全線分行營業時間

　　《經濟通通訊社２９日專訊》大新銀行（０２３５６）宣布，全線分行將於下周一（５月４
日）起暫時調整營業時間，直至另行通知。星期一至五營業時間調整為由上午１０時至下午４時
，星期六由上午１０時至下午１時。
　　該行表示，會繼續密切監察所有員工的健康狀況，如有需要，會按新型冠狀病毒疫情發展再
作調整。（ｂｉ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道29/04/2020
《京城近觀》最美書店鐘書閣「疫市」開張
生財有道29/04/2020
《開市Good Morning》麥穎儀：比亞迪貼價年期長輪可吼
FOCUS29/04/2020
【FOCUS】內銀業績拋離獅子行?　好息之徒猶需審慎
生財有道29/04/2020
郭思治跨界做YouTuber：恒指疫後見40000點
生財有道28/04/2020
【匯控季績】首季稅前盈利挫48%預警全年利潤率大降　末季檢視派息
香港政情28/04/2020
【新冠肺炎】政府延長強制檢疫一個月　跨境學童及商務人士可豁免
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 好棧食品有限公司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金