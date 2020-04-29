【虛擬銀行】財庫局：虛銀開業進度理想，觀察後再研是否增發牌照

《經濟通通訊社２９日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，在公布發出八張虛擬銀行

牌照後，金管局接獲不少機構查詢或表示有興趣申請虛擬銀行牌照，該局會先觀察持牌虛擬銀行

開業後的運作情況，評估用戶反應、市場接受程度以及對銀行體系的影響，再考慮往後的發展路

向，包括是否發出更多牌照予企業營運虛擬銀行。

金管局在去年上半年向八間虛擬銀行發出銀行牌照。截至今年４月２４日為止，一家虛擬銀

行已正式開業，為市民大眾提供遙距開戶和網上貸款等創新的金融服務。另外三家虛擬銀行正透

過金管局的金融科技監管沙盒試行業務，期間只向少數特定客戶提供服務，以便收集意見作優化

產品和服務流程之用，為稍後正式推出服務作好準備。其餘的虛擬銀行亦正密鑼緊鼓地進行籌備

工作，爭取盡早向公眾提供服務。鑑於２０１９冠狀病毒病疫情爆發或多或少對虛擬銀行開業前

期的籌備工作帶來影響，金管局認為目前虛擬銀行的開業進度大致理想。

許正宇稱，金管局會在虛擬銀行開業後定期審視其科技風險和網絡保安措施的實際運作成效

。此外，金管局會與已開業的虛擬銀行保持溝通，從中收集顧客對虛擬銀行服務的意見。

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