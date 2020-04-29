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29/04/2020 19:29

《再戰明天》歐央行明議息，中港台韓印俄及德法巴西股市周五休市

　　《經濟通通訊社２９日專訊》歐央行明晚（３０日）議息，香港及南韓股市因假期休市。周
五（１日），中港台韓印度和俄羅斯股市、及德法和巴西股市假期休市。

＊歐央行明晚議息＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚７：４５ｐｍ，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會
議並發布利率決議，８：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德就會議結果發表講話。
　　周五（１日）早上７：５０ａｍ，日本央行公布３月政策會議紀錄。
　　周六（２日）亞洲開發銀行（ＡＤＢ）舉行年會（至５月５日）。１２：３０ｐｍ，澳洲央
行舉行利率會議。

＊明日，香港及南韓股市因假期休市＊

　　明日，香港及南韓股市因假期休市。
　　在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料維持於０﹒００％－
０﹒２５％。　　
　　明早７：５０ａｍ，日本公布３月工業生產，年率跌幅料由５﹒７擴大至７﹒４％。日本３
月零售銷售，年率料由１﹒６％逆轉為跌４﹒７％。９：００ａｍ，中國４月製造業採購經理人
指數，料由５２跌至５１；非製造業採購經理人指數料由５２﹒３上升至５２﹒５。
９：４５ａｍ，中國公布４月財新製造業採購經理人指數，料由５０﹒１升上５０﹒５。

＊美國公布４月芝加哥採購經理人指數＊

　　明午１：００ｐｍ，日本公布３月新屋動工，年率跌幅料由１２﹒３％升上１５﹒９％。日
本月消費者信心指數，料由３０﹒９跌至２７﹒６。　
　　４：００ｐｍ，台灣公布第一季國內生產總值，年率料由３﹒３１％放緩至１﹒７％。　　
５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值（經季節調整），季率料由０﹒１％跌至
３﹒７％；年率料由１％跌至負３﹒４％。歐元區３月失業率料由７﹒３％升上７﹒８％。法國
４月消費者物價指數年率料由０﹒７％跌至０﹒１％。
　　７：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０﹒０％。８：３０ｐｍ，加拿大公布
２月國內生產總值，年率料由１﹒８％擴張至２﹒２％。美國公布３月個人所得及個人消費。美
國公布首次申請失業救濟金人數，料由４４２﹒７萬跌至３５０萬。９：４５ｐｍ，美國公布４
月芝加哥採購經理人指數，料由４７﹒８下滑至３７﹒７。

＊中港台韓印度和俄羅斯股市、及德法和巴西股市周五假期休市＊

　　周五，中港台韓印度和俄羅斯股市、及德法和巴西股市假期休市。
　　９：４５ａｍ，美國公布４月製造業採購經理人指數，料由４８﹒５降至３６﹒７。
１０：００ｐｍ，美國公布４月ＩＳＭ製造業指數，料由４９﹒１降至３６。
　　下周一（４日）中國和日本股市假期休市。
　　４：３０ｐｍ，歐元區公布５月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數。同時，香港公布第一季國內
生產總值。１０：００ｐｍ，美國公布３月工廠訂單，料由持平跌至下滑８﹒７％。

＊匯友生命科學派業績＊

　　在本港，下周一，匯友生命科學（０８０８８）、領智金融（０８１６３）公布業績。
（ｈｏ）

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