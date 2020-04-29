《本港樓市》差估署樓價指數止跌回升，３月指數按月升０﹒４％

《經濟通通訊社２９日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，３月報３７５﹒３點

，按月回升０﹒４３％，終止連跌多月的頹勢，惟３月指數按年仍跌０﹒９％；今年首３個月則

錄累跌１﹒０３％。

３月中小型單位樓價指數報３７７﹒９點，按月回升０﹒４５％。而大型單位樓價指數則仍

未止跌，最新報３１１﹒８點，按月跌１﹒０２％。（ｙｗ）

