【新冠肺炎】陳偉基：商務入境申請豁免需提供理據，料申請不多

《經濟通通訊社２９日專訊》食物及衞生局副秘書長陳偉基在電台節目上表示，教育局正研

究何時復課，政府先將「跨境學童」類別放入豁免範圍內，將來如有需要，相關部門可作申請。

至於對於「香港經濟利益」商務入境人士的定義，他指，申請者需說明為何要在這段時間必

須往來內地，當局會視乎理據決定是否批核，相信申請宗數不多，在內地設廠的公司負責人，如

有需要返內地發展業務，並對香港經濟有幫助，亦可適當地接受申請，但仍有待不同部門制定申

請準則。（ｂｎ）

