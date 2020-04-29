【新冠肺炎】陳偉基：商務入境申請豁免需提供理據，料申請不多

《經濟通通訊社２９日專訊》食物及衞生局副秘書長陳偉基在電台節目上表示，教育局正研
究何時復課，政府先將「跨境學童」類別放入豁免範圍內，將來如有需要，相關部門可作申請。
至於對於「香港經濟利益」商務入境人士的定義，他指，申請者需說明為何要在這段時間必
須往來內地，當局會視乎理據決定是否批核，相信申請宗數不多，在內地設廠的公司負責人，如
有需要返內地發展業務，並對香港經濟有幫助，亦可適當地接受申請，但仍有待不同部門制定申
請準則。（ｂｎ）
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