【疫市投資】疫市收息，買股不如買債券？

《經濟通通訊社記者黃和美２９日報道》在新冠狀病毒疫情衝擊下，環球經濟及股市均受重

創，不少藍籌公司及高息股紛紛因業績遜於預期而削減股息，甚至不派息，曾是收息一族「愛股

」的匯控（００００５）更是在除淨後不派息。在低息環境下，港銀定存息率亦不斷下調，投資

者想穩健收息有何選擇？香港金融業協會執行會長李紹權接受《經濟通通訊社》專訪時表示，疫

情令全球經濟下行，相信未來會有更多上市公司傾向預留資金而選擇不派股息。考慮到減息利好

債券市場，認為現時是吸納債券作收息之用的好時機。



＊債券是甚麼？＊



債券是由企業或政府發行的債務工具，以對外集資，而發債機構一般會承諾在指定日期償還

本金及利息，意味投資者買入債券的話，實際上是借錢給發債機構。除可賺取利息收入外，同時

亦可轉售債券獲利。



＊投資債券的好處＊



李紹權稱，債券可分為直接投資債券，或買入債券基金，一般來說以買入定息債券（即利息

在債券有效期內維持不變）為主。俗語有說「欠債還錢、天公地道」，相比股票派息需視乎公司

盈利表現等因素，時間性並不穩定，亦非強制性派息，但債券有法律條文規定，派息相對固定，

而香港常見所持有的債券大多是半年派一次息，部分債券基金更會每月派息。



＊投資債券好穩陣？當中風險要留神＊



世界上沒有穩賺不賠的投資，挑選信貸評級高的債券便可萬無一失？你需要注意下列數項投

資債券的要點：



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發行機構：一般來說政府債券或半官方機構所發行的債券風險較低，因為買債券最大風險就

是該發債機構違約，未能如期還錢或公司清盤等，令投資者有機會損失利息或本

金。



信貸風貸及市場風險：利率與債券價格走勢普遍呈背馳關係，因此早前美國減息，推動近期

美國企業債及美元相關債券價格上升。



外匯風險：美元在危機或波動市時可發揮避險作用，而港元匯價與美元掛勾，故香港購買美

元債所涉及的外匯風險較小。

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