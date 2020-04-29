【疫市投資】債券入場費高嚇窒散戶？市場搶內房債吼回報好

《經濟通通訊社記者黃和美２９日報道》不少投資者對債券的印象就是認為入場費太高而被

逼卻步，事實上債券「平有平買、貴有貴買」。香港金融業協會執行會長李紹權表示，香港零售

債券的門檻一般為５萬元面值起跳，部分大型公司企業美元債則普遍介乎１０萬至１００萬美元

不等。如果手上資金有限，則可轉買債券基金，選擇月供的話只需幾百至一千元即可入市。

古語有云，切勿孤注一擲。投資單一債券或債券基金互有長短，債券基金除入場門檻較低，

由於如同買入多隻債券，可以大大分散債券違約風險。不過，李紹權提醒，投資基金涉及管理費

、表現費等額外成本，但多數收費是大同小異，反而投資者更需注意基金投資哪類債券、投資目

標及策略，以及基金經理的業績表現作比較。



＊買單一債券定買債券基金好？＊



直接買入單一債券 買入債券基金

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入場費： ５萬起跳 月供：幾百至一千╱直接買：幾千至一萬

利息： 通常每半年派一次 視乎基金政策

回報： 派息較穩定，慣以年利率形式表示 取決於基金投資表現

投資渠道：港交所、證券行、銀行 基金公司、證券行、銀行

流通量： 設有到期日，流通量取決市場供需 不設到期日、流通量較高

風險： 發行機構的還款能力及信貸風險等 視乎基金的投資策略及管理等

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＊內房企業債息率高但違約風險高？＊



李紹權認為，內地房地產行業違約問題不大，原因是屬政策市，而內地強調「住房不炒」的

基調，儘管疫情或會令中國今年經濟增長進一步放緩，但認為不會陷入衰退，故此中央更不會令

內地樓市「爆煲」。況且經歷過去多年的去槓桿化，目前內房行業整體債務已回到較合理水平。

他又指，近期內房美元債價格有所攀升，除因利率下跌外，亦反映市場正在搶購此類債券。至於

零售、旅遊、酒店及航空等行業的企業債，則料違約風險較高，投資者不宜沾手。

對於３月初股債價格驚現齊齊急跌的情況，他坦言「不合常理」，主因當時為疫情大爆發之

時，就連被視為避險工具的黃金亦同遭投資者拋售，惟現時市場已回穩，相信不會再出現此「特

殊情況」。加上散戶投資者大多數利用債券來收息，買賣動作較少，即使加息令債券價格有所下

跌，但只要該發債機構按時償還本金及利息，散戶投資者基本上已可鎖定回報。



＊中短期看好美國企業債及美元債＊



他續指，中短期仍看好美國企業債及美元債，理由是雖然全球企業盈利難免受疫情影響，但

由於美股主要由大型科網企業主導，因此會較零售、運輸及航空等行業所受的影響為少，故科網

企所發行的企業債收息率仍相當理想，而截至４月１４日為止，美國企業債券平均一年回報率達

８﹒３３厘。

