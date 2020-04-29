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29/04/2020 12:41

渣打首季基本稅前盈利按年跌１２％至１２億美元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》渣打（０２８８８）公布，截至今年３月底止，首季除稅前基
本溢利１２﹒２２億（美元．下同），按年減少１２％，按固定匯率基準計算則減少３６％。
　　除稅前法定溢利為８﹒８６億元，按年減少２９％，包括因印度的國內生產總值增長率修訂
而錄得商譽減值２﹒４９億元。至於撥備前的經營溢利就增加４１％至２０億元；按固定匯率基
準計算則增加１６％。（ｓｋ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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