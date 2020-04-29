中銀香港（０２３８８）首季減值準備前經營溢利升２﹒６％

《經濟通通訊社２９日專訊》中銀香港（０２３８８）公布今年第一季度財務數據，首季提

取減值準備前的淨經營收入為１４８﹒８７億元，按年增長２﹒７％，按季上升５％。提取減值

準備前的經營溢利為１１２﹒１６億元，按年增長２﹒６％，按季上升２２﹒２％。

淨利息收入為１０５﹒１８億元，按年增加２﹒７％，主要由於貸款增長，帶動平均生息資

產上升；計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差按年收窄６個基點至１﹒６１％，主要

由於市場利率走低，令平均資產收益率下跌，以及存款競爭激烈令平均資金成本下跌較慢。

淨服務費及佣金收入按年下跌９﹒３％至２８﹒７１億元，主要受新冠肺炎疫情及經濟下行

影響，商業活動減慢，旅遊、零售及貿易等行業受到衝擊，信用卡、買賣貨幣、匯票及繳款服務

的佣金收入減少，保險佣金收入也有所下降，但投資交易活躍，證券經紀及基金分銷佣金有所上

升，貸款和信託及託管服務的佣金收入亦錄得增長。

首季減值準備淨撥備為５﹒８３億元，按年上升３﹒２６億元，主要是本季度因應宏觀前景

不確定性增加，審慎更新預期信用損失模型參數，以及貸款增長，引致撥備增加。資產質量保持

穩定，特定分類或減值貸款比率為０﹒２３％。流動性覆蓋比率和穩定資金淨額比率均處於穩健

水平，流動性保持充裕。資本比率保持較高水平。（ｊｏ）

