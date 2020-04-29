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即市新聞

29/04/2020 17:30

《小傳日記》兩會日期終確立，魚缸升幅瞬揮發！

　　《小傳日記》花旗國新冠肺炎確診病例突破一百萬，不過重災區之一嘅紐約州宣布，正為重
啟經濟活動做準備，刺激香江魚缸今日高開２１０點報２４７８６點，創自３月１１日以來嘅新
高。隨著神州稍後時間進一步確定兩會分別喺５月２１日同２２日召開，魚缸進一步拉開升勢，
最高見２４８５５點升２８０點。不過，聽日係長假期開始，缸友似乎都傾向喺高位出貨，拖累
孖屐反覆向下。
　　午後，魚缸繼續走低，更一度轉跌２７點見全日最低位２４５４９點。有消息話，本地連續
第四日零確診，魚缸止跌回升，但升勢明顯減弱，最終收報２４６４３，升６７點或升唔夠半巴
仙，主板成交８６０﹒８６億銀，同上日差唔多。國企指數報１００４０，升５７點或升近１巴
仙。
　　Ａ場方面，上證綜指報２８２２，升１２點或升近半巴仙，深成指數報１０５１４，升１３
點或升唔夠半巴仙，兩市成交５３２８﹒０２億人仔。
　　大隻藍戰士方面，大象（００００５）績後第二日仲有得升，漲近１巴仙，報４０﹒２５銀
；花旗國科網股回吐，ＱＱ（００７００）亦腳軟，跌唔夠半巴仙，報４１７銀；有傳京東計劃
來港作第二上市，生發發（００３８８）回吐唔夠半巴仙，報２５２銀；ＡＩＡ（０１２９９）
漲唔夠半巴仙，報７１﹒９５銀；神州移動（００９４１）挫近１巴仙，報６２﹒４５銀。
　　九置（０１９９７）獲大摩升評級至「中性」，漲近３巴仙，報３２﹒７５銀，係全日升幅
最大藍戰士；萬洲（００２８８）首季調整後純利下跌一成九，挫近半成，報７﹒４８銀，係全
日最差表現藍戰士。
　
＊內銀業績好齊來飛高高，銀監保出招內險陰嘴笑＊

　　近期內銀密密派首季成績表，缸友們似乎對佢地睇法都正面，例如招行（０３９６８）同中
行（０３９８８）都係今日放榜，前者股價升近３巴仙，報３７﹒１５銀；後者收漲逾１巴仙，
報２﹒９７銀。其他放咗榜嘅內銀同樣造好，建行（００９３９）升逾１巴仙，報６﹒３２元；
農業銀行（０１２８８）踢高近１巴仙，報３﹒２６元；工商銀行（０１３９８）微漲近半巴仙
，報５﹒２７銀。香江呢邊渣打（０２８８８）首季經調整稅前盈利跌一成二，但仍好過預期，
飆逾６巴仙，報３９﹒６銀。
　　神州經濟可能麻麻地，所以有傳銀監保就出招，推出十招保就業，內險佬個心都叫定返少少
，平保（０２３１８）升逾１巴仙，報７９﹒７銀；中人壽（０２６２８）抽高近１巴仙，報
１６﹒５４銀；神州太保（０２６０１）升近１巴仙，報２５﹒７銀；神州太平（００９６６）
升揚１巴仙，報１３﹒０６銀；新華保險（０１３３６）首季多賺近三成八，飛起逾４巴仙，報
２６﹒９銀。眾安在線（０６０６０）首季淨利潤只係增加一成半，挫近１巴仙，報２６﹒８銀


＊車佬盈利差仍有大行誇，恢復收路費公路佬欣慰＊
　
　　唔少砵砵車佬今年首季盈利都大倒退，但勝在股價低殘兼有大行力撐，今日普遍都急追落後
。其中，廣汽（０２２３８）首季少賺九成六，獲大摩維持「中性」評級，他屐繼續睇９銀，踢
高逾７巴仙，報６﹒９９銀；比亞迪（０１２１１）同樣純利倒退八成半，但獲瑞信維持「跑贏
孖屐」嘅評級，鏟高逾７巴仙，報４８﹒８銀；吉利（００１７５）起哄逾２巴仙，報
１２﹒１２銀；東風（００４８９）漲逾２巴仙，報５﹒１５銀；華晨（０１１１４）走高逾３
巴仙，報７﹒２１銀。
　　之前為咗支援抗疫工作，神州所有嘅高速公路都要免路費，一眾公路佬都要嗌救命，交通運
輸部近日就公布下個月６號零時起，恢復全國收費公路收費，刺激成個板塊齊齊上漲。越秀交通
基建（０１０５２）飆逾７巴仙，報５﹒４１銀；深高速（００５４８）漲近半成，報８﹒８３
銀；四川成渝高速（００１０７）踢高逾４巴仙，報２銀；安徽皖通高速（００９９５）升近３
巴仙，報４銀；浙江滬杭甬（００５７６）今日放榜，急升逾半成，報５﹒８３銀。
　
＊新股將登場物管走勢強，季績今公布油佬先叫好＊

　　近排市況慢慢好轉，物管佬又開始排隊等上市。前幾日先講完世房（００８１３）打算分拆
上市，今日又傳神州物管十強嘅金科即將分拆嚟香江上市，一班已經上市嘅物管佬聽到都好興奮
，唔少仲創新高！雅生活服務（０３３１９）飆逾９巴仙，報４２﹒７銀；藍光嘉寶服務
（０２６０６）升超過６巴仙，報４２﹒１銀；新城悅服務（０１７５５）同永升生活服務
（０１９９５）漲近７巴仙，分別報１７﹒８６銀及１０﹒９６銀；奧園健康（０３６６２）踢
高近６巴仙，報７﹒９１銀。
　　今日中石化（００８５７）同中石油（００３８６）就要公布第一季嘅成績，加上隔晚國際
油價因憧憬各國解封會恢復需求，跌勢暫緩，布油亦重上返廿美金一桶，三桶油造好。中石化走
高近２巴仙，報３﹒９２銀；中石油升超過１巴仙，報２﹒７９銀；中海油（００８８３）漲近
２巴仙，報８﹒７９銀；中海油服（０２８８３）抽升超５巴仙，報６﹒０２銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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