《小傳日記》兩會日期終確立，魚缸升幅瞬揮發！

《小傳日記》花旗國新冠肺炎確診病例突破一百萬，不過重災區之一嘅紐約州宣布，正為重

啟經濟活動做準備，刺激香江魚缸今日高開２１０點報２４７８６點，創自３月１１日以來嘅新

高。隨著神州稍後時間進一步確定兩會分別喺５月２１日同２２日召開，魚缸進一步拉開升勢，

最高見２４８５５點升２８０點。不過，聽日係長假期開始，缸友似乎都傾向喺高位出貨，拖累

孖屐反覆向下。

午後，魚缸繼續走低，更一度轉跌２７點見全日最低位２４５４９點。有消息話，本地連續

第四日零確診，魚缸止跌回升，但升勢明顯減弱，最終收報２４６４３，升６７點或升唔夠半巴

仙，主板成交８６０﹒８６億銀，同上日差唔多。國企指數報１００４０，升５７點或升近１巴

仙。

Ａ場方面，上證綜指報２８２２，升１２點或升近半巴仙，深成指數報１０５１４，升１３

點或升唔夠半巴仙，兩市成交５３２８﹒０２億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）績後第二日仲有得升，漲近１巴仙，報４０﹒２５銀

；花旗國科網股回吐，ＱＱ（００７００）亦腳軟，跌唔夠半巴仙，報４１７銀；有傳京東計劃

來港作第二上市，生發發（００３８８）回吐唔夠半巴仙，報２５２銀；ＡＩＡ（０１２９９）

漲唔夠半巴仙，報７１﹒９５銀；神州移動（００９４１）挫近１巴仙，報６２﹒４５銀。

九置（０１９９７）獲大摩升評級至「中性」，漲近３巴仙，報３２﹒７５銀，係全日升幅

最大藍戰士；萬洲（００２８８）首季調整後純利下跌一成九，挫近半成，報７﹒４８銀，係全

日最差表現藍戰士。



＊內銀業績好齊來飛高高，銀監保出招內險陰嘴笑＊



近期內銀密密派首季成績表，缸友們似乎對佢地睇法都正面，例如招行（０３９６８）同中

行（０３９８８）都係今日放榜，前者股價升近３巴仙，報３７﹒１５銀；後者收漲逾１巴仙，

報２﹒９７銀。其他放咗榜嘅內銀同樣造好，建行（００９３９）升逾１巴仙，報６﹒３２元；

農業銀行（０１２８８）踢高近１巴仙，報３﹒２６元；工商銀行（０１３９８）微漲近半巴仙

，報５﹒２７銀。香江呢邊渣打（０２８８８）首季經調整稅前盈利跌一成二，但仍好過預期，

飆逾６巴仙，報３９﹒６銀。

神州經濟可能麻麻地，所以有傳銀監保就出招，推出十招保就業，內險佬個心都叫定返少少

，平保（０２３１８）升逾１巴仙，報７９﹒７銀；中人壽（０２６２８）抽高近１巴仙，報

１６﹒５４銀；神州太保（０２６０１）升近１巴仙，報２５﹒７銀；神州太平（００９６６）

升揚１巴仙，報１３﹒０６銀；新華保險（０１３３６）首季多賺近三成八，飛起逾４巴仙，報

２６﹒９銀。眾安在線（０６０６０）首季淨利潤只係增加一成半，挫近１巴仙，報２６﹒８銀

。



＊車佬盈利差仍有大行誇，恢復收路費公路佬欣慰＊



唔少砵砵車佬今年首季盈利都大倒退，但勝在股價低殘兼有大行力撐，今日普遍都急追落後

。其中，廣汽（０２２３８）首季少賺九成六，獲大摩維持「中性」評級，他屐繼續睇９銀，踢

高逾７巴仙，報６﹒９９銀；比亞迪（０１２１１）同樣純利倒退八成半，但獲瑞信維持「跑贏

孖屐」嘅評級，鏟高逾７巴仙，報４８﹒８銀；吉利（００１７５）起哄逾２巴仙，報

１２﹒１２銀；東風（００４８９）漲逾２巴仙，報５﹒１５銀；華晨（０１１１４）走高逾３

巴仙，報７﹒２１銀。

之前為咗支援抗疫工作，神州所有嘅高速公路都要免路費，一眾公路佬都要嗌救命，交通運

輸部近日就公布下個月６號零時起，恢復全國收費公路收費，刺激成個板塊齊齊上漲。越秀交通

基建（０１０５２）飆逾７巴仙，報５﹒４１銀；深高速（００５４８）漲近半成，報８﹒８３

銀；四川成渝高速（００１０７）踢高逾４巴仙，報２銀；安徽皖通高速（００９９５）升近３

巴仙，報４銀；浙江滬杭甬（００５７６）今日放榜，急升逾半成，報５﹒８３銀。



＊新股將登場物管走勢強，季績今公布油佬先叫好＊



近排市況慢慢好轉，物管佬又開始排隊等上市。前幾日先講完世房（００８１３）打算分拆

上市，今日又傳神州物管十強嘅金科即將分拆嚟香江上市，一班已經上市嘅物管佬聽到都好興奮

，唔少仲創新高！雅生活服務（０３３１９）飆逾９巴仙，報４２﹒７銀；藍光嘉寶服務

（０２６０６）升超過６巴仙，報４２﹒１銀；新城悅服務（０１７５５）同永升生活服務

（０１９９５）漲近７巴仙，分別報１７﹒８６銀及１０﹒９６銀；奧園健康（０３６６２）踢

高近６巴仙，報７﹒９１銀。

今日中石化（００８５７）同中石油（００３８６）就要公布第一季嘅成績，加上隔晚國際

油價因憧憬各國解封會恢復需求，跌勢暫緩，布油亦重上返廿美金一桶，三桶油造好。中石化走

高近２巴仙，報３﹒９２銀；中石油升超過１巴仙，報２﹒７９銀；中海油（００８８３）漲近

２巴仙，報８﹒７９銀；中海油服（０２８８３）抽升超５巴仙，報６﹒０２銀。請請！



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