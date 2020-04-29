【股神來了】巴菲特股東大會Ｙａｈｏｏ全球直播，迎美股大熊市！

《股神來了》「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡每年的股東大會，一向備譽為投資界的盛事

，但因應疫情肆虐，巴菲特發表聲明指像股東大會般的大型聚會，可能會對參加者構成健康威脅

，因此股東不可以親身出席股東大會。雖然如此，股東大會仍然如期在今年香港時間５月３日進

行，ＹＡＨＯＯ再次提供獨家網上直播！廣大股民不容錯過！



＊迎戰美股大熊市，股神教路投資高招＊



受新冠肺炎疫情爆發影響，美股上月８日內３度跌至熔斷，有網媒估計「股神」巴菲特也未

能倖免虧損的厄運，美國網站《ＧｕｒｕＦｏｃｕｓ》指出，自今年２月１９日美國滑入熊市以

來，巴菲特的股票投資組合損失了約８０２億美元，跌幅３２％。不過，出名長線投資的巴菲特

似乎仍然貫切「別人恐懼我貪婪」的投資策略，跌市下仍不斷買貨。

他在上月受訪時表示不會拋售航空股，不過事隔一個月就後悔了，開始賣出航空股，引起外

界高度關注！８９歲的股神及副手９６歲的芒格身經百戰，面對如此美股大熊市將有何投資高招

呢？今年嘅巴郡股東大會直播真係一定唔可以錯過！



＊星級財經專家坐陣，互動分析觀點及啟示＊



要欣賞股神巴菲特最新預測，謹記５月３日凌晨４時４５分收看《Ｙａｈｏｏ財經》獨家直

播「２０２０巴郡股東大會」。屆時「股神」巴菲特將分享對各國經濟前景的見解，分析行業趨

勢、業務資訊及其投資心得。ＹＡＨＯＯ今年亦將繼續於其平台上全程直播，讓股民可透過桌面

電腦及手機直擊股東大會，與全球股神信徒及投資者一起「在家朝聖」！

股東大會過後，《Ｙａｈｏｏ ＭｏｎｅｙＴａｌｋ》將於５月４日早上１１時４５分開講

，請來星級財經專家及經濟分析師同大家傾傾對巴郡的股東大會的觀點及啟示。ＹＡＨＯＯ將提

供為期３０日的官方點播視頻連結，讓廣大股民和股神「信徒」重溫大會重點環節。請緊貼

《ＹＡＨＯＯ財經》香港專頁，萬勿錯過！



《Ｙａｈｏｏ財經》「股神巴菲特巴郡股東大會２０２０」直播

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日期： （香港時間）２０２０年５月３日（星期日）

直播時間： 早上４時４５分至７時

中文直播聊天室時間：５月４日早上１１時４５分

星級財經專家英Ｓｉｒ黃國英

坐陣中文直播聊天室，與網民互動解答問題



網上直播平台：

【「股神巴菲特巴郡股東大會２０２０」直播專頁】

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