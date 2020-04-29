  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/04/2020 18:01

中石油（８５７）首季盈轉虧１６２﹒３億人幣，料上半年純利大跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）公布，截
至今年３月底止首季，錄得淨虧損約１６２﹒３億元（人民幣．下同），去年同期則錄得純利約
１０２﹒４９億元，每股基本虧損０﹒０８９元。
　　期內，營業收入為５０９０﹒９８億元，按年下跌１４﹒４％，主因受營業收入減少及油價
大幅下降導致庫存跌價損失影響。
　　季內，集團實現油氣當量產量４﹒１４億桶，按年增加６﹒１％，帶動勘探與生產業務實現
經營利潤１４８﹒８３億元，按年升３﹒９％。至於煉油與化工板塊則錄經營虧損８７﹒０２億
元，去年同期經營利潤為３０﹒７億元，化工業務及銷售業務同樣由盈轉虧，分別錄得經營虧損
２４﹒１億元及１６５﹒９３億元。
　　至於天然氣與管道業務方面，首季國內天然氣銷量４７７﹒０６億立方米，按年下降
３﹒７％，拖累其經營利潤按年下跌９﹒７％至１１３﹒５９億元。
　　中石油指，受全球疫情蔓延、世界經濟下行、國際油氣市場供過於求等因素影響，首季油氣
價格按年降幅較大，預計第二季價格仍將保持低位震盪運行，預料集團上半年歸屬於母公司的淨
利潤將按年大幅下降。（ｙｗ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道29/04/2020
【月結－谷底反彈】港股4月升1040點 5月關注兩會及油價
中國故事29/04/2020
《京城近觀》最美書店鐘書閣「疫市」開張
生財有道29/04/2020
【疫市投資】債券入場費高嚇窒散戶？市場搶內房債吼回報好
生財有道29/04/2020
【疫市投資】疫市收息　買股不如買債券？
生財有道29/04/2020
《開市Good Morning》麥穎儀：比亞迪貼價年期長輪可吼
FOCUS29/04/2020
【FOCUS】內銀業績拋離獅子行?　好息之徒猶需審慎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 好棧食品有限公司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金