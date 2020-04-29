中石油（８５７）首季盈轉虧１６２﹒３億人幣，料上半年純利大跌

《經濟通通訊社２９日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）公布，截

至今年３月底止首季，錄得淨虧損約１６２﹒３億元（人民幣．下同），去年同期則錄得純利約

１０２﹒４９億元，每股基本虧損０﹒０８９元。

期內，營業收入為５０９０﹒９８億元，按年下跌１４﹒４％，主因受營業收入減少及油價

大幅下降導致庫存跌價損失影響。

季內，集團實現油氣當量產量４﹒１４億桶，按年增加６﹒１％，帶動勘探與生產業務實現

經營利潤１４８﹒８３億元，按年升３﹒９％。至於煉油與化工板塊則錄經營虧損８７﹒０２億

元，去年同期經營利潤為３０﹒７億元，化工業務及銷售業務同樣由盈轉虧，分別錄得經營虧損

２４﹒１億元及１６５﹒９３億元。

至於天然氣與管道業務方面，首季國內天然氣銷量４７７﹒０６億立方米，按年下降

３﹒７％，拖累其經營利潤按年下跌９﹒７％至１１３﹒５９億元。

中石油指，受全球疫情蔓延、世界經濟下行、國際油氣市場供過於求等因素影響，首季油氣

價格按年降幅較大，預計第二季價格仍將保持低位震盪運行，預料集團上半年歸屬於母公司的淨

利潤將按年大幅下降。（ｙｗ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

