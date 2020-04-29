【新冠肺炎】德勤料內地經濟下半年復甦，將推動亞洲區內經濟發展

《環富通基金頻道２９日專訊》德勤近日發布最新一期《聚焦亞洲》系列報告，預測在不出

現重大風險事件的前提下，中國經濟將於２０２０年下半年從新冠病毒疫情的影響中復甦，顯著

推動亞洲其他地區的經濟發展。

報告指出，２０２０年第一季度中國經濟ＧＤＰ總量同比下降６﹒８％，預計第二季度增長

將會持平；隨著產能利用率逐步恢復正常且經濟刺激措施發揮效用，中國經濟將在下半年內勁復

甦。這一增長勢頭必將帶動香港和台灣地區、韓國及新加坡進口需求的持續增長。即便如此，由

於對中國內地遊客的高度依賴，以及與美元掛勾的匯率制度，香港經濟預計將會出現大幅收縮。

在展望亞洲經濟前景時，報告指出亞洲地區出現大量資本外流，僅２０２０年第一季度的流

出總額便高達８３３億美元，因此即使需求復甦，該地區新興市場的金融壓力亦有可能上升，面

臨較大的下行風險。美國Ｌｉｂｏｒ－ＯＩＳ息差已經出現了承壓徵兆，而區域貨幣、股市和債

券很可能會進一步下跌。與此同時，美元避險熱潮的出現有可能威脅亞洲經濟償付美元計價債務

的能力；大量債券將在未來十二個月內到期償還，企業債務再融資可能將面臨嚴峻挑戰；受經濟

增長急速放緩、金融環境日趨收緊以及槓桿比率居高不下的綜合影響，銀行業亦可能承受較大的

不穩定風險。

除分析亞洲經濟體的前景外，報告還深入探討了新冠病毒疫情所引發一大重要問題－－供應

鏈壓力。疫情之下，供應鏈持久韌性的重要性愈發明顯，對此，報告針對企業如何建立長久韌性

提出了一系列建議舉措。（ｈｏ）

