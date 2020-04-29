《股市一周》歐美疫情續緩和，香港４日零確診，港股周升８１２點

《股市一周》本周港股造好見三連揚，更創６周高位。外圍方面，歐美多國疫情病例增速放

緩，市場憧憬美國公布經濟重啟措施，且法國及西班牙更逐步放鬆鎖國措施，令市場避險情緒降

溫，美元走勢及金價回軟。另外，本港方面已連續４日錄得零確診，特首更宣布會分段恢復公共

服務，而且下周一（４日）大部分公務員恢復上班，刺激大市氣氛。港股全周累漲８１２點，最

高曾見２４８５５點。

本周港股因佛誕及五一假期，故只有三個交易日。

周一（２７日），香港連續兩日零確診病例，美國財長努欽料５月可以重啟經濟，加上歐美

部分地區擬放寬封鎖措施，最終港股升破十天線，收報２４２８０點，升４４８點。

周二（２８日），美國聯儲局快將議息，法國及西班牙更公布放鬆鎖國措施，以及香港連續

３日零確診病例，且港府公布分階段恢復公共服務，部分人士獲豁免強制檢疫安排，刺激大市氣

氛再度向好，港股最終收報２４５７５點，升２９５點或１﹒２２％。

今日（２９日）本港繼續錄得零確診病例，美國重啟部分州份經濟，投資者情緒轉趨樂觀，

加上兩會決定於５月２２日及２１日在北京召開，恆指開升２１０點報２４７８６點。未幾，重

磅股走勢偏軟，加上臨近假期見部分資金獲利回吐，最終港股收報２４６４３點，升６７點或升

０﹒２８％

總結一周，港股在２４０３０點至２４８５５點之間波動，收報２４６４３點，全周升

８１２點或３﹒４１％。國指收報１００４０點，全周升３８４點或３﹒９８％。日均主板成交

８６４﹒３７億元，較上周減９﹒４％。

本周重磅股方面，騰訊控股（００７００）全周走高２﹒６１％，報４１７元；友邦保險

（０１２９９）升３﹒４５％，報７１﹒９５元；中移動（００９４１）漲２﹒２９％，報

６２﹒４５元；匯豐控股（００００５）升３﹒８７％，報４０﹒２５元；有傳內地電商京東會

來港第二上市，港交所（００３８８）漲２﹒８６％，報２５２元。收租股九龍倉置業

（０１９９７）全星期升１１﹒２１％收３２﹒７５元，為升幅最大恆指成分股。



＊本港下周始陸續恢復運作，地產股普遍炒高＊



市場憧憬本港社會下周始逐漸正常運作，本地地產股反彈。新鴻基地產（０００１６）全周

走高３﹒７％，報１０６﹒４元；恆基地產（０００１２）漲２﹒０９％，報３１﹒７元；新世

界發展（０００１７）升４﹒６９％，報９﹒１５元；信和置業（０００８３）升２﹒８５％，

報１０﹒８４元；長實集團（０１１１３）漲４﹒３７％，報４９元。

重磅內銀股本周放榜，普遍首季見盈利增長且勝預期，其本周造好。首度純利升半成的建行

（００９３９），全周股價升５﹒１６％，報６﹒３２元；純利升逾３％的工行（０１３９８）

股價漲４﹒１５％，報５﹒２７元；中行（０３９８８）升３﹒８５％，報２﹒９７元；交行

（０３３２８）季度純利升近２％，全周股價漲４﹒９％，報４﹒９２元；純利升近半成的農行

（０１２８８），股價升５﹒１６％，報３﹒２６元。



＊車股首季純利普遍倒退，惟比亞迪本周飆一成二＊



本周多間汽車股公布首季績，普遍純利大幅倒退，惟市場憧憬五一假期帶旺消費，普遍汽車

股走上。首季純利瀉九成六的廣汽集團（０２２３８），全周股價急升７﹒５４％，報６﹒９９

元；首季純利跌八成五的比亞迪股份（０１２１１），全周股價更升１２﹒４４％，報４８﹒８

元；吉利汽車（００１７５）升６﹒１３％，報１２﹒１２元；北京汽車（０１９５８）季度盈

利瀉９５％，惟股價亦漲５﹒８８％，報３﹒４２元；長城汽車（０２３３３）升５﹒５％，報

５﹒１８元。

內地逐步解封，內地公路下周三（６日）恢復收費，加上傳統消費旺季五一黃金周將至，內

需股炒上。九毛九（０９９２２）全周升１６﹒９％，報１０﹒７２元；海底撈（０６８６２）

升３﹒６９％，報３３﹒７５元；青島啤酒（００１６８）升６﹒９２％，報４７﹒１５元；中

國飛鶴（０６１８６）升８﹒７５％，報１６﹒１６元；安踏體育（０２０２０）漲２﹒２７％

，報６５﹒４５元。

萬洲國際（００２８８）全周跌１﹒８４％，報７﹒４８元，為跌幅最大恆指成分股。萬洲

首季度純利３﹒５３億美元上升８０﹒１％，惟生物公允價值調整後純利２﹒８１億美元跌

１９﹒２５％。（ｋｓ）

