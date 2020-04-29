《神州經脈》兩會確定召開，觀望官方製造業ＰＭＩ，滬指守二千八

《神州經脈》滬深股市今早低開，但隨著全國兩會確定舉行，滬綜指跌轉升，收升

０﹒４７％，報２８２３﹒０９點，守住二千八，深成指揚０﹒２３％。

４月官方製造業ＰＭＩ明日公布，市場預期由３月的５２％小幅降至５１％，本月數據別具

意義，其不但代表第二季開局內地經濟走勢，更可反映在中國疫情受控、積壓訂單消化、外需快

速萎縮之後，經濟復甦的情況。明日為香港法定假期，陸股通今日起關閉，受外資關閘影響，兩

市全日成交５３２８億元（人民幣．下同），較上日大減２０﹒９％。

「五一」勞動節假期將至，Ａ股市場由５月１日至５日休市，６日復市。



＊今日新聞精選＊



１﹒全國人大常委會會議今日表決通過，因疫情防控形勢持續向好，適時召集十三屆全國人大三

次會議的條件已經具備，故決定５月２２日在北京召開全國人大會議，但會期會否縮短暫沒公布

。此外，全國政協主席汪洋主持召開全國政協主席會議，建議５月２１日召開全國政協十三屆三

次會議。



２﹒北京宣布，從明日（３０日）零時起，北京市疫情防控應急響應級別由一級降為二級。在北

京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，北京市政府副秘書長陳蓓表示，國內低風險

地區進京出差，返京人員不再要求居家隔離１４天，正在隔離觀察的可以解除觀察。但是，不包

括境外回來的人員，也不包括湖北含武漢地區的人員，及其他省市高中風險地區進京的人員。



３﹒國家稅務總局收入規劃核算司司長蔡自力表示，今年一季度全國累計實現減稅降費７４２８

億元，全國稅務部門組織的稅收收入完成３４８２６億元（已扣出口退稅），同比下降

１６﹒４％。蔡自力強調，隨著中國在常態化的疫情防控中經濟社會運行逐步趨於正常，生產生

活秩序正在加快恢復，預計二季度稅收收入降幅將會較一季度明顯收窄。



４﹒國家工信部公布，規模以上互聯網和相關服務企業（簡稱互聯網企業）完成業務收入

２１５３億元，同比增長１﹒５％，增速同比回落１５﹒８個百分點，較１－２月回落３個百分

點。期內，全行業共實現營業利潤１８４﹒４億元，同比下降２４﹒９％（去年同期增長

１７﹒３％），降幅較１－２月擴大５﹒２個百分點。與此同時，一季度，全行業完成研發費用

１２０﹒８億元，與去年同期投入持平，增速同比回落２２﹒４個百分點，較１－２月回落

１０﹒６個百分點。



５﹒市場調研公司Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ最新調查顯示，由於疫情影響，２０２０年第一季

度中國智能手機銷售同比下降２２％。而在疫情期間，華為的市場份額上升到近４０％，是唯一

一個在疫情中實現同比正增長的智能手機廠商。首季華為智能手機的銷售同比增長６％，

ｉＰｈｏｎｅ的銷售僅下降了１％，明顯超過了２０２０年第一季度的整體市場。此外，在中國

５Ｇ商業化後的６個月內，５Ｇ智能手機銷售的滲透率超過了２０２０年第一季度為１５％。

５Ｇ智能手機的銷售量環比增長近１２０％。



６﹒為確保創業板改革並試點註冊制順利實施，深交所聯合中國結算深圳分公司通知各會員單位

，要在今年６月３０日前完成創業板改革的相關技術準備。換言之，創業板註冊制下半年應可以

實施。深交所將聯合中國結算深圳分公司擇機組織仿真測試和全網測試，測試通知另行發布。



７﹒據交通運輸部公布，自下周三（５月６日）零時起，恢復全國收費公路收費。此外，保障疫

情防控應急運輸車輛優先便捷通行。新冠肺炎疫情防控常態化期間，高速公路收費站設置專用快

捷通道，加強現場通行秩序引導維護，保障疫情防控等應急運輸車輛優先便捷通行。



８﹒深圳市住建局局長張學凡昨日（２８日）在參加本地「民心橋」節目直播時，首次公布了對

「捂盤惜售」現象的最新處罰結果，表示已暫停該項目開發商在深圳所有項目的網簽，涉及招商

蛇口（深：００１９７９）灣璽項目的１９２套房源。二手房方面，據《經濟觀察報》報道，光

明區住建局對區域內的四個熱點樓盤口頭傳達了６﹒３萬元人民幣╱平方米「指導價」。在深圳

房地產發展史上，這是第一次官方對房價給出「具體」指導意見。（ｗｌ）

