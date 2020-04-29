《鍾之日記》兩會５月開，疫情見終站

《鍾之日記》４月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



為中國經濟指明方向的全國兩會，通常在每年３月初召開，但今年受突如其來的新冠肺炎疫

情令其不得不推遲，市場一直關注兩會何時重開，一方面是等待披露年度經濟增長和通脹等重要

目標，而今年更為特別的是：北京何時召開兩會，也就意味著抗擊疫情之戰見到終點，各地的封

關措施可以暫可告一段落了。

全國人大常委會會議今日表決通過，因疫情防控形勢持續向好，適時召集十三屆全國人大三

次會議的條件已經具備，故決定５月２２日在北京召開全國人大會議，但會期會否縮短暫沒公布

。此外，全國政協主席汪洋主持召開會議，建議５月２１日召開全國政協會議。

為兩會順利舉行開綠燈，北京市政府在下午宣布，國內低風險地區進京出差，返京人員不再

要求居家隔離１４天，正在隔離觀察的可以解除觀察。但是，不包括境外回來的人員，也不包括

湖北含武漢地區的人員，及其他省市高中風險地區進京的人員。由此看來，港澳台人士進京，是

否要隔離仍需要稍後再放寬。



＊港股４月升４％＊



港股今日於４月最後一個交易日高開逾２００點，並升破５０天線，其中地產股及石油股落

鑊炒起，惟長假期前投資者未敢過份看好大市。午後港股升幅幾乎蒸發，於尾市港股維持牛皮上

落格局，長周末前，最終恆指收報２４６４３點，升６７點或升０﹒２８％，主板成交

８６０﹒８６億元，跌不足１％。國企指數報１００４０點，升５７點或升０﹒５７％。

整個４月，恆指累升４﹒４％。

滬深股市今早低開高走，收升０﹒４７％，報２８２３﹒０９點，守住二千八。４月官方製

造業ＰＭＩ明日公布，市場預期由３月的５２％小幅降至５１％，本月數據別具意義，其不但代

表第二季開局內地經濟走勢，更可反映在中國疫情受控、積壓訂單消化、外需快速萎縮之後，經

濟復甦的情況。明日為香港佛誕假期，陸股通今日起關閉，受外資關閘影響，兩市全日成交

５３２８億人民幣，較上日大減２０﹒９％。「五一」勞動節假期將至，Ａ股市場由５月１日至

５日休市，６日復市。



＊渣打首季蝕少１２％，仍勝預期股價急升＊



渣打（０２８８８）公布，截至今年３月底止，首季除稅前基本溢利１２﹒２２億美元，按

年減少１２％，按固定匯率基準計算則減少３６％。除稅前法定溢利為８﹒８６億美元，按年減

少２９％，包括因印度國內生產總值增長率修訂而錄得商譽減值。至於撥備前的經營溢利就增加

４１％至２０億美元；按固定匯率基準計算則增加１６％。

渣打經營收入４３﹒２７億美元，按年上升１３％，按固定匯率基準計算則增加１５％。經

營支出２３﹒５８億美元，按年減少２％，按固定匯率基準計算減少１％，正收入與成本增長差

為６％。淨利息收入１８﹒４２億美元，按年減少４％，淨息差為１﹒５２％，按年跌１４基點

，按季跌２基點。

渣打應英國政府要求停止派息，該行表示取消派發去年末期股息及排除考慮本年度中期股息

是艱難決定，但是為了應對非常特殊的情況，以確保有更多資本來支持個人、企業及經營所在的

社區渡過這段困難時期。

渣打盈利下跌早有所料，甚至勝過了市場預期，全日股價升６﹒２％，報３９﹒６元。



＊京東百度寶落香江？生發發有望集齊ＢＡＴＪ＊



據內地媒體引述消息人士指出，中國第二大電商京東赴港上市事宜，已經向港交所

（００３８８）提交上市申請，瑞銀及美銀美林為主要承銷商。此前消息指，京東擬在港第二上

市，可能出售最多約５％股份，預計最早６月掛牌，集資規模料達３４億美元（折合約

２６５﹒２億港元）。若京東計劃成功，將會是繼阿里巴巴（０９９８８）後第二個到港雙重上

市的新經濟美股。

阿里巴巴來港上市，集資情況理想，成為中概股典範。在中美貿易戰升溫的影響下，在美上

市的中國企業都感受到了美國的壓力，尤其是與中國政府關係密切的企業，日後限制可能加深，

甚至去到強制退市的一步；與此同時，瑞幸咖啡財務造假案，把中概股公司財報缺乏有效監察的

弊病擺上枱面，更成為中美尋求聯合審計方式的契機，耍把戲的中國企業相信不止瑞幸一家，因

中概股本就是沽空機構狙擊的常客。

預計未來香港將成為中概股第二上市的熱門地點，除了京東外有意來港上市的還有百度，有

望集齊內地最大４家科網企業的港交所，憧憬生意滾滾來，惟今日股價仍跌０﹒２％，報２５２

元。



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