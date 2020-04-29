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29/04/2020 08:13

【國務會議】國務院部署加快推進信息網絡等新型基礎設施建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院總理李克強２８日主持召開國務院
常務會議，部署加快推進信息網絡等新型基礎設施建設，推動產業和消費升級。
　　會議指出，加快信息網絡等新型基礎設施建設，以「一業帶百業」，既助力產業升級、培育
新動能，又帶動創業就業，利當前惠長遠。
　　一要根據發展需要和產業潛力，推進信息網絡等新型基礎設施建設。創新投資建設模式，堅
持以市場投入為主，支持多元主體參與建設，鼓勵金融機構創新產品強化服務。加強政府引導和
支持，為投資建設提供更多便利。

＊建設工業互聯網，促進遠程教育、醫療等應用＊

　　二要著眼國內需求，以應用為導向，挖掘市場規模巨大的潛能，積極拓展新型基礎設施應用
場景。瞄準產業升級和智能製造發展，引導各方合力建設工業互聯網。適應群眾數字消費新需求
，促進網上辦公、遠程教育、遠程醫療、車聯網、智慧城市等應用。推動通信與相關行業雙向開
放與合作，消除行業應用壁壘，為平台經濟發展和行業開放融合營造良好環境，構建平台及其參
與者互促共贏的生態。保障個人隱私和網絡、數據安全。
　　三要深化相關領域國際開放合作，推動互利共贏、共同發展。
　　會議並聽取２０１９年全國兩會建議提案辦理情況匯報，去年國務院部門牽頭辦理全國人大
代表建議７１６２件、全國政協委員提案３２８１件，分別佔建議、提案總數的８７﹒８％和
８５％。相關部門認真研究採納代表和委員們提出的意見建議，在此基礎上出台１５００餘項政
策措施。

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