【聚焦人幣】瑞銀財富管理：人民幣１２月末前將上漲至６﹒７水平

《經濟通通訊社２９日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室（ＣＩＯ）發布評論指，美元今

年以來廣泛走強，導致亞洲（日本以外）及Ｇ１０國家貨幣平均下挫約５﹒１％及７﹒２％，而

人民幣迄今卻僅跌約１﹒７％，展現了頗佳的韌性。目前人民幣在７﹒０關口徘徊，隨著國內經

濟活動恢復，美國貨幣寬鬆政策下美元指數回落，預計人民幣在９及１２月末前上漲至６﹒８及

６﹒７水平。

報告認為，中國疫情在２月中就有見頂跡象，隨後中央開始放寬出行限制，企業也緩步復工

復產，主要城市的交通及煤炭消耗量等指標亦反映當前經濟活動已大致回復到疫情前的水平，因

此估計內地經濟二至四季度經濟將分別重拾增長１﹒５％、３﹒８％及４﹒３％。此外，由於人

行較積極管理人民幣，在內地疫情受控的前提下，投資者不會輕易作出人民幣看跌的部署。

另一方面，美國聯儲局自３月以來猛烈減息，人民幣相對美元具有收益率優勢。人民幣１２

個月上海銀行間同業拆放利率（ＳＨＩＢＯＲ）當前約１﹒６８％，比美元１２個月個月倫敦銀

行間同業拆放利率（ＬＩＢＯＲ）約０﹒９６％，高出近７０個點子。在環球低息環境裡，收益

率優勢利於人民幣走勢。

隨著美國貨幣及財政政策寬鬆奏效，美元流動性也有所緩解，瑞銀預計美元在未來數月回落

，人民幣在９及１２月末前也得以上漲至６﹒８及６﹒７水平。（ｌｃ）

