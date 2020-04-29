【抗疫維穩】銀保監推十項舉措促進保險中介從業人員穩崗就業

《經濟通通訊社２９日專訊》據《上海證券報》從相關渠道獲悉，銀保監中介部下發通知，

推出十項指措施，幫助紓緩當前新冠肺炎疫情對保險銷售等中介業務人員造成的影響，促進從業

人員穩崗就業及相關機構經營。

《通知》主要涉及十項舉措。一是保險公司、保險中介機構應遵循各地政府疫情防控政策要

求和復工復產部署，有序組織從業人員復工展業等活動。

二是採取有效方式便利從業人員疫情期間開展業務活動，幫助從業人員減少業務支出、降低

展業成本。

三是充分考慮疫情期間從業人員外出展業難度加大等客觀情況，合理設置從業人員業績指標

和考核標準。

四是鼓勵加快業務費用結算周期，縮短費用結清時間。

五是鼓勵保險公司、保險中介機構加強人文關懷，積極對被疫情感染從業人員予以道義上的

扶助，力所能及地給予經濟上的援助和生活上的幫助。



＊調減投資大額協議存款、定期存款的資金比例，用於日常運營＊



六是已足額辦理註冊資本（營運資金）托管的保險專業代理機構、保險經紀公司、保險公估

機構自《通知》印發之日起，可以將投資大額協議存款、定期存款的資金由現在不少於註冊資本

（營運資金）的１０％臨時調減至５％用於公司日常運營，但需在動用之日起５個工作日內報告

註冊地銀保監局，且所動用部分應於２０２０年９月３０日前再次補足。

七是延長保險中介機構２０１９年度審計報告報送時限，具體由銀保監局根據當地實際決定

，但最遲應不晚於疫情結束後的第三個月。

八是延長業務經營許可證在疫情期間到期的保險中介機構申請辦理時限，具體由銀保監局根

據當地實際決定，但最遲應不晚於疫情結束後１個月內申請。非銀行類兼業代理機構代理保險業

務許可證到期換發參照執行。

九是鼓勵保險公司與保險中介機構深化業務合作的廣度和深度，共同拓寬行業發展空間，促

進保險市場平穩運行。

十是銀保監局、保險公司、保險中介機構要密切跟進研究中央和地方各級政府扶持中小微企

業、個體工商戶困難群體等方面應對新冠肺炎疫情沖擊的支持政策，促進相關財政支持稅費優惠

、金融便利、社保免減緩等支持政策在保險業落地實施。（ｃｔ）

