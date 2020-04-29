【新冠肺炎】全國昨新增確診２２宗，其中一宗為廣東本土病例

《經濟通通訊社２９日專訊》國家衛健委公布，４月２８日０－２４時，全國報告新增新型

冠狀病毒肺炎確診病例２２例，其中２１例為境外輸入病例，１例為本土病例（廣東１例）；無

新增死亡病例；新增疑似病例２例，為境外輸入疑似病例（內蒙古１例，上海１例）。當日新增

治愈出院病例２３例，解除醫學觀察的密切接觸者６２７人，重症病例數無變化。境外輸入現有

確診病例５５３例（含重症病例２２例），現有疑似病例７例。累計確診病例１６６０例，累計

治愈出院病例１１０７例，無死亡病例。

全國現有確診病例６４７例（其中重症病例５０例），累計治愈出院病例７７５７８例，累

計死亡病例４６３３例，累計報告確診病例８２８５８例，現有疑似病例１０例。累計追蹤到密

切接觸者７３１９１０人，尚在醫學觀察的密切接觸者８２８３人。

累計收到港澳台地區通報確診病例１５１１例。其中，香港特別行政區１０３７例（出院

８１１例，死亡４例），澳門特別行政區４５例（出院３３例），台灣地區４２９例（出院

３０７例，死亡６例）。



＊全國報告新增無症狀感染者２６例＊



湖北無新增確診病例，無新增治愈出院病例，無新增死亡病例，無現有確診病例，無重症病

例。累計治愈出院病例６３６１６例（武漢４６４６４例），累計死亡病例４５１２例（武漢

３８６９例），累計確診病例６８１２８例（武漢５０３３３例）。無新增疑似病例，無現有疑

似病例。

全國報告新增無症狀感染者２６例，其中境外輸入無症狀感染者５例；當日轉為確診病例

１例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察２９例（境外輸入４例）；尚在醫學觀察無症狀感染者

９９３例（境外輸入１３１例）。（ｗｌ）

