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29/04/2020 09:11

【新冠肺炎】全國昨新增確診２２宗，其中一宗為廣東本土病例

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家衛健委公布，４月２８日０－２４時，全國報告新增新型
冠狀病毒肺炎確診病例２２例，其中２１例為境外輸入病例，１例為本土病例（廣東１例）；無
新增死亡病例；新增疑似病例２例，為境外輸入疑似病例（內蒙古１例，上海１例）。當日新增
治愈出院病例２３例，解除醫學觀察的密切接觸者６２７人，重症病例數無變化。境外輸入現有
確診病例５５３例（含重症病例２２例），現有疑似病例７例。累計確診病例１６６０例，累計
治愈出院病例１１０７例，無死亡病例。
　　全國現有確診病例６４７例（其中重症病例５０例），累計治愈出院病例７７５７８例，累
計死亡病例４６３３例，累計報告確診病例８２８５８例，現有疑似病例１０例。累計追蹤到密
切接觸者７３１９１０人，尚在醫學觀察的密切接觸者８２８３人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１５１１例。其中，香港特別行政區１０３７例（出院
８１１例，死亡４例），澳門特別行政區４５例（出院３３例），台灣地區４２９例（出院
３０７例，死亡６例）。
　　
＊全國報告新增無症狀感染者２６例＊
　　
　　湖北無新增確診病例，無新增治愈出院病例，無新增死亡病例，無現有確診病例，無重症病
例。累計治愈出院病例６３６１６例（武漢４６４６４例），累計死亡病例４５１２例（武漢
３８６９例），累計確診病例６８１２８例（武漢５０３３３例）。無新增疑似病例，無現有疑
似病例。
　　全國報告新增無症狀感染者２６例，其中境外輸入無症狀感染者５例；當日轉為確診病例
１例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察２９例（境外輸入４例）；尚在醫學觀察無症狀感染者
９９３例（境外輸入１３１例）。（ｗｌ）

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