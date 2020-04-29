【創板改革】中證報：創板改革立足科創板經驗，選擇權真正交市場

《經濟通通訊社２９日專訊》官媒《中國證券報》刊文稱，註冊制是目前證券市場最為市場

化的發行制度，已在科創板試點上取得顯著成效，構建了一套以信息披露為核心的監管體系，發

行人得到更加市場化的定價，券商的定價能力也得到充分鍛煉，投資者的價值投資意識逐步增強

。此次創業板改革立足於科創板成功經驗，將在存量市場的發行、交易、退市等各環節注入更加

市場化的改革因子，把選擇權真正交給市場。（ｃｔ）

