【華為動向】華為路由掀起ＷｉＦｉ　６普及熱潮，相關公司受關注

《經濟通通訊社２９日專訊》據報道，備受矚目的全球首款Ｗｉ－Ｆｉ ６＋智能路由華為

路由ＡＸ３系列於本周一（２７日）正式開售，開售當天銷量便直接突破１５萬台。

相較於上一代的Ｗｉ－Ｆｉ ５，Ｗｉ－Ｆｉ ６最大的進步是大大提升了多天線下並發設

備的容量。

據Ｉｎｔｅｌ預測，到２０２２年，市面上將有５６％的產品支持ＷｉＦｉ ６，ＷｉＦｉ

設備年發貨量達到５０億部，ＷｉＦｉ ６的普及率繼續提高。而相關公司有卓翼科技、天邑股

份等。（ｊｔ）

