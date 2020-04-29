【華為動向】華為路由掀起ＷｉＦｉ　６普及熱潮，相關公司受關注

《經濟通通訊社２９日專訊》據報道，備受矚目的全球首款Ｗｉ－Ｆｉ ６＋智能路由華為
路由ＡＸ３系列於本周一（２７日）正式開售，開售當天銷量便直接突破１５萬台。
相較於上一代的Ｗｉ－Ｆｉ ５，Ｗｉ－Ｆｉ ６最大的進步是大大提升了多天線下並發設
備的容量。
據Ｉｎｔｅｌ預測，到２０２２年，市面上將有５６％的產品支持ＷｉＦｉ ６，ＷｉＦｉ
設備年發貨量達到５０億部，ＷｉＦｉ ６的普及率繼續提高。而相關公司有卓翼科技、天邑股
份等。（ｊｔ）
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