【華為動向】報告：首季全球５Ｇ手機市佔率，三星居首華為排第二

《經濟通通訊社２９日專訊》市調機構Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ官微發布報
告稱，一季度全球５Ｇ智能手機出貨量激增，超過２４００萬部。
其中，中國的需求高於預期。三星全球５Ｇ手機出貨量達到８３０萬部，市場份額為
３４﹒４％，躍居領先地位。華為（包括榮耀）５Ｇ手機出貨量８００萬部，市場份額
３３﹒２％，排名第二。（ｊｔ）
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