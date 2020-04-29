【新冠肺炎】國家電影局：估算全年票房損失將超過３００億元人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》國家電影局召開電影應對疫情工作視頻會議，會議指出，從短

期看，直接經濟損失巨大，全國電影院暫停營業，制片和宣發基本停滯，目前估算全年票房損失

將超過３００億元人民幣。

會議表示，要探索院線重組做大做強的有效方式，鼓勵跨地區兼並重組，繼續穩步推進人民

院線、藝術電影放映聯盟、點播影院發展，推動影院提高經營能力，迎接好復業後的補償性觀影

消費。（ｊｔ）

