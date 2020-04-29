【新冠肺炎】澳洲稱不懼經濟威脅推獨立調查，被中國指責耍小把戲

《經濟通通訊社２９日專訊》澳洲政府正推動針對新冠肺炎疫情展開國際獨立調查，澳洲總

理Ｓｃｏｔｔ Ｍｏｒｒｉｓｏｎ強調，他提出的有關這種冠狀病毒如何發展和傳播的調查不會

針對中國，但考慮到ＣＯＶＩＤ－１９已經導致２０多萬人死亡，並使全球經濟大部分陷入停滯

，調查是有必要的。「這樣我們就可以吸取教訓，防止它再次發生。」不過，中國方面就指責澳

洲在推動調查的爭端中「耍小把戲」。

事緣中國駐澳洲聯邦大使館大使成競業本周接受澳洲當地媒體採訪時暗示，由於澳洲推動對

ＣＯＶＩＤ－１９病毒來源的調查，中國消費者可能回避購買澳洲商品、避免赴澳求學。此言一

出，澳洲方面透露外交貿易部秘書長致電成競業表達關切。隨後中國駐澳洲大使館發布聲明，詳

述了通話內容，認為澳洲媒體對通話內容的報道存誤導性，但引發澳洲外交貿易部的再次反駁。

中國駐澳洲大使館周三再做出回應，在其網站上稱，通話內容「顯然是由澳方官員透露」，使館

不得不作出表態，以正視聽。

中國駐澳使館發言人在聲明中強調，「中國駐澳使館從不玩小把戲，這不是我們的傳統。但

如果有人要玩這類把戲，我們只好奉陪。」

官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦對事件有所表態，其在社交媒體上稱，澳洲總在那折騰。

「我感覺它有點像粘在中國鞋底上的嚼過的口香糖，有時你不得不找一塊石頭把它給蹭下來。」

胡錫進說。（ｗｌ）

