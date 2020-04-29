【ＦＯＣＵＳ】內銀業績拋離獅子行？好息之徒猶需審慎

【ＦＯＣＵＳ】內地首季經濟因肺疫橫禍錄史無前例負增長，「百業之母」的銀行卻盈利照

增不誤。周二（２８日）率先揭盅一季報的工、農、建、交、郵儲等５大行合計賺逾

２７１０億元（人民幣．下同），凈利增速介乎１﹒８％－８﹒５％，可謂甩開同期少賺

４８％的獅子行（００００５）幾條街；而５大行信用減值損失增幅最高不逾１３％，亦遠低於

獅子行的按年急升逾４倍。

不過，內銀經營看似「逆疫而行」，惟淨息差全數收窄，加上消費貸款及企業壞賬或於次季

起浮現，前景仍看審慎。



＊封城停工照盈利，壞帳率或藏暗湧＊



倍受封城、停工、限行等抗疫措施打壓的一季度經濟，似乎並未影響內銀繼續賺得盆滿缽滿

。工行（０１３９８）、建行（００９３９）、農行（０１２８８）、交行

（０３３２８）、郵儲行（０１６５８）昨日率先揭盅首季業績，凈利增速介乎１﹒８％－８﹒

５％；更顯首季列帳基準稅前盈利按年腰斬（４８％）的匯豐黯然失色。

相比之下，有「宇宙行」之稱的工行儘管淨利增速降至３％的２０１８年底以來最低，但仍

入袋近８４５億元，遠高於匯豐的３２億美元。

再看資本質素，上述５大行首季不良貸款餘額增約４５６億元，但信用減值損失並未見顯著

增加，增幅居首的建行為１２﹒９％，遠低於匯豐的首季預期信貸損失按年急飆４﹒１７倍。

不過望真些，匯控急增壞帳撥備大部分與「一家新加坡企業（傳為Ｈｉｎ Ｌｅｏｎｇ）的

鉅額風險敞口」有關；而內銀看似「歲月靜好」，或因疫情非常時期官方要求「不抽貸、不斷貸

」，令部分貸款延期展期未納入首季壞帳。若比較普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１），獅子行

的１４﹒６％仍優於宇宙行。



＊淨息差恐持續承壓，惟難大削分紅＊



換言之，肺疫對內銀的壞帳影響或要待本季或者下半年才逐漸浮現。此外，５大行首季本就

收窄的４－１２個基點不等的淨息差，或因貸款市場報價利率（ＬＰＲ）年內仍有４０－

６０個基點下調空間而續承壓，並衝擊盈利。

內銀前景仍看審慎，那麼會否如恆生行、獅子行同樣送上減少甚至取消派息「驚嚇」？答案

是未必。因大幅下調現金分紅，勢令長期處破淨狀態的股價雪上加霜，並拖累再融資能力；農行

昨日就公布，將在全國銀行間債券市場公開發行不超過１２００億元永續債。此外，分紅並事關

大股東－－財政部的利益，被視作銀行承擔整體經濟體系風險的社會責任。

以去年派息數據及最新股價參考，工農中建四大行息率介乎５﹒５厘－７厘，或可在本季除

淨日前趁大市下跌時慢慢收集。

不過，銀行股未來是會如高盛警告的那樣，或重現２０１５年式的下跌周期，還是如大摩預

期的隨經濟復甦谷底翻身？所謂「雞蛋不要放進同一個籃子」，加上內銀一年派息一次且要支付

１０％內地股息稅，好息之徒若要換馬內銀股收息，勿只關注眼前數字。

