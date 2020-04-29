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29/04/2020 17:58

【新冠肺炎】ＩＦＣ「和你唱」，六人遭警方票控違反限聚令

　　《經濟通通訊社２９日專訊》警方昨晚在中環ＩＦＣ「和你唱」公眾活動中，票控６人違限
聚令需罰款，為首次有人在商場內因限聚而被票控。
　　昨天是「撤回修訂引渡條例」遊行一周年，網民發起「和你唱」活動，逾百名市民聚集
ＩＦＣ。大批防暴警察進入驅散，並票控４男２女違犯限聚令，６人年齡介乎１７歲至６９歲，
其中包括「劉公子」劉定成。另外，一名４６歲男子亦涉嫌胡亂棄置煙頭被罰款。（ｃｌ）
（ｚｚ）

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