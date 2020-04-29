【新冠肺炎】澳門連續２１天無新增確診病例，再多１人康復出院

《經濟通通訊社２９日專訊》澳門新型冠狀病毒應變協調中心今日表示，澳門已連續２１天

沒有新增確診病例及輸入性病例，連續３２天無輸入關聯病例。澳門至今維持累計４５例確診病

例，其中４３例為輸入病例，２例為輸入關聯病例，無本地社區傳播現象；累計輕症４４人、重

症１人（情況現已好轉），至今沒有死亡個案。

今日再有１名患者康復出院，累計出院人數３４例，仍住院接受治療的有１１例，所有患者

目前均為輕症，病情穩定、無呼吸困難、不需要使用氧氣。（ｃｌ）

