《日入而息》渣打季績勝預期，兩桶油轉虧，平安入股新地西九地王



《今天重點》﹡渣打（０２８８８）首季基本稅前盈利按年跌１２％至１２億美元；渣打將

按全年財務表現及中期前景，考慮是否派發末期息；取消派息是艱難決定，

冀確保更多資本支持渡過難關；渣打首季基本稅前盈利按年跌１２％至１２

億美元；渣打首季淨息差按年跌１４基點至１﹒５２％，信貸減值升逾１１

倍；本港業務過去一季表現強勁，對前景持審慎態度

﹡新地（０００１６）及郭氏家族向平安人壽出售高鐵站上蓋項目權益，涉近

１１３億

﹡中石油（００８５７）首季盈轉虧１６２﹒３億人幣，料上半年純利大跌

﹡中石化（００３８６）首季由盈轉虧，蝕１９１﹒４５億人幣

﹡招行（０３９６８）首季純利按年增長１０﹒１２％至２７８億元人民幣

﹡陳茂波下調本港今年經濟預測，料負增長４％至７％

﹡十三屆全國人大三次會議５月２２日在京召開

﹡全國政協會議５月２１日開，汪洋籲提高建言資政質量



《即日市況》﹡長周末前夕，港股漲６７點收２４６４３點，成交８６１億元



《深滬股市》﹡兩會確定舉行滬指收升０﹒４４％，明公布４月ＰＭＩ



《美元匯價》﹡關注英歐貿談，鎊匯初步支持１﹒２３５０；歐元最新報１﹒０８４９╱

５２；日圓最新報１０６﹒４５╱４９



《公司業績》﹡希望教育（０１７６５）中期賺３﹒３億元人民幣，增１２２％，不派息

﹡亞洲水泥（００７４３）去年純利升３０％

﹡金軟（０３８８８）附屬金山辦公首季純利增１﹒３倍至１﹒１億元人民幣

﹡海豐國際（０１３０８）首季收入增加０﹒９％至３﹒６４億美元

﹡保利文化（０３６３６）首季虧損擴大至１﹒３４億元人民幣

﹡萬洲（００２８８）附屬雙匯投資首季盈利１４﹒６億元人幣，升近１４％

﹡白雲山（００８７４）首季純利跌近１６％至１１﹒８４億元人民幣

﹡新天綠色能源（００９５６）首季淨利潤跌７％

﹡大唐環境（０１２７２）首季淨利潤大減７２％至１１１７萬元人民幣

﹡鄭煤機（００５６４）首季純利增６﹒３４％至４﹒０２億元人民幣

﹡東方證券（０３９５８）首季純利按年跌３６％至８﹒１３億元人民幣

﹡暢捷通（０１５８８）首季淨利潤按年跌６２％至１９０４萬元人民幣

﹡晉商銀行（０１５８８）首季純利為４﹒７７億元人民幣

﹡中國鐵建（０１１８６）首季純利按年下跌２３﹒５５％

﹡中國財險（０２３２８）首季淨利潤按年升２２％至６３﹒５６億元人民幣

﹡中銀香港（０２３８８）首季減值準備前經營溢利升２﹒６％

﹡中石化（００３８６）首季由盈轉虧，蝕１９１﹒４５億元人民幣

﹡招行（０３９６８）首季純利按年增長１０﹒１２％至２７８億元人民幣

﹡中海油服（０２８８３）首季多賺近３６倍至１１﹒４億元人民幣

﹡中聯重科（０１１５７）首季純利按年增長２﹒３９％

﹡藥明康德（０２３５９）首季純利按年下跌２１﹒５９％

﹡威高股份（０１０６６）去年全年純利升２５﹒２％，派息６﹒１分

﹡京城機電股份（００１８７）首季虧損擴大至２５６３萬元人民幣

﹡九台農商銀行（６１２２）首季純利升０﹒５８％

﹡復星醫藥（０２１９６）首季純利跌１９％



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）將軍澳通風樓上蓋，政府改劃建４３２伙；荃新天地一

期「港鐵特惠站」擴展優惠至荃灣西站

﹡五龍電動車（００７２９）附屬公司委任接管人，今早復牌；五龍電動車及

五龍動力開市途中宣布停牌，待公布內幕消息

﹡新加坡美食（０８４９６）今起招股入場費約２７７７元

﹡同仁資源（０８１８６）折讓三成九配售增發５９００萬股淨籌３９０萬元

﹡亞洲資源（００８９９）李玉國尚未就終結收購償還退款，將尋求獨立法律

意見

﹡亞美能源（０２６８６）未審計首季營收按年跌１９％至２﹒５億元人民幣

﹡茂宸集團（００２７３）任命韓瑞霞為副行政總裁

﹡復宏漢霖（０２６９６）與復星凱特戰略合作，推動實體瘤細胞治療創新研

發

﹡渣打（０２８８８）將按全年財務表現及中期前景，考慮是否派發末期息；

取消派息是艱難決定，冀確保更多資本支持渡過難關；渣打首季基本稅前盈

利按年跌１２％至１２億美元；渣打首季淨息差按年跌１４基點至

１﹒５２％，信貸減值升逾１１倍；本港業務過去一季表現強勁，對前景持

審慎態度

﹡港交所（００３８８）委任劉穎為首次公開招股審查聯席主管

﹡新濠（００２００）附屬悉售ＣＲＯＷＮ９﹒９９％權益，套２７﹒６億

﹡靖洋集團（０８２５７）考慮股份轉主板上市

﹡澳洲成峰高教（０１７５２）完成今年第一學期招生人數目標

﹡環球醫療（０２６６６）附屬環球租賃三個月溢利跌８％至３﹒６４億元人

民幣

﹡瀚華金控（０３９０３）出資９﹒７億元人民幣投資普惠融資擔保公司

﹡中石化（００３８６）附屬吸收合併湛江東興

﹡飛達控股（０１１００）料第二季度業績將顯著惡化

﹡華新手袋（０２６８３）柬埔寨生產線５月初逐步復運，上半年產品或延遲

交付

﹡新秀麗（０１９１０）預料首季銷售額將跌２６％

﹡中海油（００８８３）下調今年資本開支計劃至７５０－８５０億元人民幣



《國企紅籌》﹡中糧包裝（００９０６）收回前期於加多寶全部投資款項

﹡中廣核礦業（０１１６４）一季哈薩克合營兩礦實際產量２３７ｔＵ

﹡中國人保（０１３３９）委任王廷科為公司總裁兼副董事長



《神州民企》﹡永盛新材料（０３６０８）合營污水處理項目



《中國要聞》﹡內地首季稅收收入降１６﹒４％，料次季降幅明顯收窄

﹡兩部門表示嚴格限制各地盲目規劃建設超高層「摩天樓」

﹡金地融資減負計劃惹眾怒，終收回下調債券利率決定

﹡報告指４月６７城新房均價環比跌０﹒３７％

﹡唐一軍獲任命為司法部部長，黃潤秋為生態環境部部長

﹡報道指拼多多舉報自家員工涉嫌收取賄賂；拼多多將上線５５輛上汽熱門新

款車，最多降價１５萬

﹡人行逆回購二十一連停，續零投放零回籠

﹡河北省原副省長張和涉嫌嚴重違紀違法受查

﹡首季互聯網行業營業利潤轉降２５％，網遊收入增長快

﹡報告指首季中國手機銷量降逾兩成，華為份額逆市升；首季全球５Ｇ手機市

佔率，三星居首華為排第二

﹡深圳國資委夥萬科等成立深圳資產管理有限公司

﹡華為與科企ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ達協議結束訴訟；華為路由掀起

ＷｉＦｉ ６普及熱潮，相關公司受關注

﹡發改委與工行合設專項計劃，加強對湖北民企信貸支持

﹡銀保監推十項舉措促進保險中介從業人員穩崗就業

﹡十三屆全國人大三次會議５月２２日在京召開；十三屆全國人大常委會第十

七次會議在京閉幕

﹡全國政協會議５月２１日開，汪洋籲提高建言資政質量

﹡譚耀宗引述栗戰書：全國人大會議做好防控預案

﹡上海工業品在線交易節開幕，衝刺採購額百億目標

﹡高力國際預計上海今年寫字樓租金將下調６％

﹡中證報表示創板改革立足科創板經驗，選擇權真正交市場

﹡深交所、中國結算：６月底前完成創業板改革技術準備

﹡深圳下架高價二手房源，擬針對熱點地區推官方指導價；深圳嚴打「捂盤惜

售」，１９２套熱炒豪宅被監管鎖定；深圳擬科技創新草案，開放同股不同

權公司註冊及上市

﹡中石油集團表示強化內部控制，積極應對低油價衝擊

﹡原油寶收拾殘局，傳監管傾向認為中行應撇銷倒蝕部分

﹡蔚來中國獲戰略投資者注資７０億人幣，將設合肥總部

﹡避險功能受追捧，首季內地交易所黃金成交量大增

﹡外交部表示受疫情影響，今年兩會與往年多少有一些不同

﹡李強與馬斯克視頻連線，希望特斯拉繼續深耕上海

﹡監管監測發現２１款違法ａｐｐ，包括錦江酒店



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒４７％報１０７７２﹒２２點，連升三日



《其他消息》﹡陳茂波下調本港今年經濟預測，料負增長４％至７％

﹡差估署表示今年私樓落成量料增近５３％至逾２萬伙；差估署３月住宅租金

指數跌１﹒９％，跌勢重現；差估署樓價指數止跌回升，３月指數按月升

０﹒４％

﹡港府計劃推「香港重新出發」宣傳，重建國際形象

﹡梁天琦暴動罪刑期上訴被駁回，維持判囚６年

﹡港府臨時數字：２０１９－２０財年錄１０６億元赤字

﹡證監會表示無牌基金經理被判處２４０小時社會服務令

﹡財庫局表示虛銀開業進度理想，觀察後再研是否增發牌照

﹡恆生按揭貸款「還息不還本」安排延伸至資助房屋

﹡匯豐表示住宅按揭「還息不還本」安排延伸至資助房屋

﹡畢馬威表示近半數受訪認為港府法規和政策是實現智慧城市的關鍵因素

﹡德勤料中國經濟於下半年可從疫情中復甦，今年ＧＤＰ增長料逾３％；德勤

料香港今年經濟將收縮４％，強美元恐阻港經濟復甦

﹡中原ＣＣＬ創９周新高，新界西帶領整體樓價止跌回升；樓價很大機會已尋

底，５月或價量齊升

﹡本港３月新申請按揭增加５３％，Ｈ按比例升至８９％；３月底外匯基金總

資產按月減少８３２億元；３月港元存款再減４８８億元，香港人幣存款升

４％

﹡金管局表示首季負資產錄３８４宗，按季急增２倍



《新冠肺炎》﹡衛生署表示本港無新增確診，正調查來自英國的海外個案

﹡運輸署表示專營巴士服務下周大致回復正常

﹡首批約３００名滯留巴基斯坦港人明天將乘搭專機返港

﹡北京從明日起疫情防控應急響應級別降為二級；從國內低風險地區返京不再

隔離１４天

﹡華府考慮於疫情嚴重地區實施國際航班檢測

﹡特朗普簽署行政命令，要求美國肉類加工廠維持生產

﹡東京都知事要求延長緊急狀態，情況仍然嚴峻

﹡澳洲稱不懼經濟威脅推獨立調查，被中國指責耍小把戲

﹡努欽料美國經濟於第三季反彈，特朗普則料第四季復甦

﹡安倍晉三稱如果疫情不受控，明年將不會舉辦東京奧運

﹡行會林正財稱可先考慮重開風險較低的處所

﹡社聯獲霸菱亞洲投資基金捐款１０００萬，助失業家庭

﹡邱騰華稱海洋公園財政比年初嚴峻，財務支援刻不容緩

﹡南華早報表示健身中心和戲院下月或重新開放

﹡教育局表示正就復課事宜密切跟進，安排尚待敲定

﹡陳偉基稱商務入境申請豁免需提供理據，料申請不多

﹡陳肇始稱稍後公布豁免檢疫的實施日期，否認全面開放

﹡匯豐下周一起恢復６個網點服務

﹡渣打香港７間分行下周一恢復營業

﹡大新銀行暫時調整全線分行營業時間

﹡招商永隆銀行７間分行下周二恢復營運

﹡獲李家誠捐款，ＵＮＩＣＥＦ兒童口罩免費派

﹡國家電影局表示估算全年票房損失將超過３００億元人民幣

﹡ＩＦＣ「和你唱」，六人遭警方票控違反限聚令

（ｚｚ）

