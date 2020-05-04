《國金與投資－曾廣標》特朗普提早復工賭一鋪

《國金與投資》踏入５月之際，歐美疫情有暫時到頂的跡象，各國紛紛準備放寬「居家令」

的限制以至有限度復工，不過，亦有專家警告當疫情仍肆虐之際，過早放鬆社交隔離可能會帶來

新一波疫情。因此，如何在復工復產和保持抗疫之間找出平衡，將考驗各國和各地當政者應對危

機的能力。



＊兩種危機互相牽制＊



現時，各國正面對兩種互相牽制的危機，一是長期封城鎖關引發的經濟衰退，另一是世紀疫

症再度失控所帶來的人道災難及令經濟變得更差。政客若在不久的將來便要面對選舉，會傾向於

及早逐漸解封，因為若經濟持續滑落民眾生活情況日益困難，則選民大多寧願另選高明。在西方

社會，民眾不習慣被管束，一些封城措施或緊急狀態令很多都並非強制性，因此，當民眾覺得疫

情沒有甚麼大不了的時候，便傾向於自行解封，甚至連保持基本社交距離也不願遵守。



＊美國疫情死亡率下降有因＊



為何會覺得疫症已沒有甚麼大不了？歐洲國家的新增案例大多已趨於平穩，而美國近日雖然

仍是較高增長，受感染者已超過一百萬人，佔全球個案的三分之一，然而，由於受檢測的人數大

幅增加，死亡率正在向下調整，看來，隨著進一步加速檢測，死亡率將變得更低，因為社區內有

很多無症狀或低症狀感染者，他們接受檢測後便會被隔離，傳染給別人的機會減少，而無症狀及

輕症者本人轉變為重病以至喪命的機會頗低，因此，可以預見的是，美國的疫症死亡率將進一步

從現時的５％下跌。



＊向民主黨及北京摔黑鑊＊



這是特朗普的盤算，他鼓勵及早取消封城及復工復業，尤其是個別由民主黨人任州長的州份

，他不理會當地疫情仍未受控，便號召支持者以行動來實現「解放」。特朗普宣稱民主黨人執政

的州份抗疫一團糟，想把自己對疫情反應差劣的責任推卸到政敵身上，當然，他也同時把黑鑊推

給最先爆發疫情的中國。



特朗普式抗疫是我行我素，他無厘頭推介以抗虐疾的藥來對付新病毒，甚至認為可研究把清

潔劑注入人體等荒謬及極度危險的方法。而事實上，他的無能已成為一向討厭他的主流傳媒的笑

柄，而他的支持率已落後於民主黨的拜登六至八個百分點，趨勢十分不妙。反之，民主黨大哥大

姐們今次大打團結牌，紛紛表態支持拜登，務求把特朗普拉下馬。



＊拜登「瞌睡祖」要靠紐約州長＊



１１月大選還要看下半年美國疫情和經濟情況，若陸續復工復業可以避過病毒反撲的危機，

股市持續反彈以迎接將會好轉的經濟，則支持特朗普的動力也可再次復甦，而深懂如何做真人騷

的特朗普，應該不難在電視直播辯論中擊倒睡眼蒙矓的拜登（特朗普取笑名字叫做祖的拜登為「

瞌睡祖」）。



紐約州為美國重災區，州長庫莫懂得如何與特朗普比試，他對於解封持循序漸進立場，同時

，無意參與妖魔化中國，反而指出特朗普早已對中國封關，卻遲遲沒有封歐洲來客，而紐約州的

病毒便是由歐州傳過來的。這種態度既可提醒民主黨大哥大姐們勿愚蠢地替特朗普卸責，也可為

紐約州帶來更多中國抗疫物資。



＊侵侵對準中國，如箭在弦＊



由於制度上的重大差異，每次美國大選在野的一方大多更起勁地妖魔化中國，及指執政者向

北京叩頭，但特朗普今次反而積極想摔鑊給中國，若民主黨跟著做，便上大當了。至於特朗普和

共和黨人，推卸責任給北京已是必選之法，因此，不要相信特朗普偶爾又會說習近平是他的「好

朋友」，他和共和黨人向中國追責的箭將會接二連三射過來。



庫莫是聰明人，但佩洛西等是否忍得住不趁機對付北京則仍是未知之數，而權力在特朗普一

邊，無論佩洛西是否明白庫莫心意，在大選年中美關係已看不到可以改善。然而，美國政客所謂

「去中國化」卻很難實現，假若美國經濟活動恢復，還得靠在全球生產鏈上的中國夥伴，不是說

切斷便可以斷的！《資深評論員 曾廣標》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

