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04/05/2020 16:29

《真知灼見－溫灼培》鮑威爾對經濟的忠告

　　《真知灼見》上周二、三（２８日及２９日）經過兩天的議息會後，如預期聯儲局宣布保持
聯邦儲備基金息率不變於０％－０﹒２５％水平，並承諾會維持低息政策一段長時間，及在有需
要時繼續無限量買債。在聯儲局主席鮑威爾的聲明中，他完全無提出走負息率的可能性，似乎負
息只是市場一廂情願的想法，聯儲局根本沒有此計劃。不過，鮑威爾在聲明中亦提到，會盡一切
所能幫助經濟復甦；甚至如美國財政部允許，會採取一些更激進及高風險的借貸方案。未知言下
之意是否意味倘經濟不能改善，聯儲局會有機會推負息政策？
　
　　就整個議息會議，最值得留意是鮑威爾對美國經濟前景所給予的忠告。在剛過去的周末，美
國陸續已有一半州份局部解封，不少投資者對此表現得相當興奮；這可從過去一個月向以走在經
濟之先的美股表現中可見一斑。不過，於上周議息會，鮑威爾卻警告，重啟後的美國經濟，於初
期或可預見一定的經濟反彈能力；但他預期這反彈力度將會有限，難重返未有疫情前的經濟水平
。他有此看法主要是基於兩大因素。首先，鮑威爾預見經濟重啟後，由於同時對防疫鬆懈，疫情
有機會再次轉差，這時政府或許也無奈被逼要推出新措施阻止疫情重新爆發，而這些新措施難免
會阻礙整體經濟活動發展。還有，經濟重啟初階，消費者會傾向加大儲蓄減少消費，這亦會降低
美國經濟反彈能力。鮑威爾的分析不無道理。建議大家投資者對鮑威爾的忠告不能掉以輕心。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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