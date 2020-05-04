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即市新聞

04/05/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》如何計算調整浪目標？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於中性和顯著向淡。於港股長假期，美股表現反覆向淡，自然對今早（４日）假後
重開的港股不利。上周五（１日）晚美股收市後，重大市場消息只為久未露面的北韓領導人金正
恩現身；因此，港股開市時的跌幅是可預計的。筆者認為，恆指與國指的合理值分別為
２４４４２和９９５９；若不見，內地股市顯著下跌，而港股過份低開，應為即市投機者候低造
好圖利的良機，但應見利即收。
　　短線投機方面，估計恆指於２４５３２附近會找到初步支持，略呈反彈後，會跌至
２４３３１附近，才結束調整。若作較壞的打算，上述兩個跌浪目標分別下移至２４３３１和
２４００７。長周末期間，筆者曾於新調立的「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」內，以影片方式詳
結講解這些跌浪目標的計算方法，歡迎大家免費訂閱和觀看，學習高階投資技巧。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（視頻：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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