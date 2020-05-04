《ＥＴＦ解碼－羅博仁》ＥＴＦ與市場波動

《ＥＴＦ解碼》隨著新冠病毒疫情擴散令全球市場波動，ＥＴＦ與市場波動的關係成為熱話

。事實上，ＥＴＦ產品一般包含一籃子股票，是價值較為穩定的風險管理工具。

探「股」尋源，ＥＴＦ其實正是在危機中誕生的投資產品。在１９８７年的股災後，監管機

構提出設計一種可讓投資者在單次交易中買賣一籃子股票的投資產品，藉此為市場提供額外的流

動性，並緩衝個別股票的單日波幅，於是便衍生出今時今日的ＥＴＦ。



＊ＥＴＦ的特點＊



在最近的市場波動中，全球最大的美國ＥＴＦ市場交投尤其活躍。Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ

數據顯示，ＥＴＦ佔該美國市場的整體成交額，由２０１９年的２７％升至今年首季約４０％。

有分析認為，ＥＴＦ交投上升或間接加劇市場波動。根據市場數據及ＥＴＦ的一些運作方式或可

更了解ＥＴＦ的特點。



＊ＥＴＦ二級市場交易為市場提供額外流動性及緩衝＊



ＥＴＦ本身分為兩個市場層面運作，其一是發行商申購及贖回ＥＴＦ的一級市場，其二是投

資者交易ＥＴＦ單位的二級市場。根據貝萊德數據，由２０１７年１月１日截至２０１９年１２

月３１日的３年期間，二級市場對一級市場的成交比率為８：１。在２０２０年２月２４日當周

（美股大幅波動期間），該比率增加至１４：１，反映二級市場成交量不一定會增加一級市場的

交易活動，以及ＥＴＦ能為市場提供額外流動性。

在２０２０年３月６日至１２日，標普５００指數連續５個交易日下跌近１８％，期間，

ＥＴＦ投資者淨買入美國股票金額為８０億美元，而互惠基金投資者淨賣出金額約１０億美元。

ＥＴＦ和互惠基金在上述期間的買入╱賣出金額僅佔美國股市總成交不足１％，反映兩者對今年

３月初的跌市沒有關鍵影響。

香港的ＥＴＦ市場亦有相似情況。今年首季恆生指數下跌逾１６％，但香港交易所上市的

ＥＴＦ成交暢旺，今年首季本港ＥＴＦ市場的平均每日成交額達到７８億港元，較去年之平均每

日成交額５０億港元上升５８％。

本港ＥＴＦ市場於今年３月份錄得大概１７億港元淨流入。雖然２月及３月份香港及美國

ＥＴＦ市場均見成交增加，但這些額外的交易量其實或可為市場注入額外的流動性，同時或可緩

和標的市場的波幅。

ＥＴＦ生於股災，在全球金融危機期間成為其中一項風險管理工具。目前的環境或會再一次

突顯ＥＴＦ的特性。正如其他投資一樣，ＥＴＦ價格有漲有跌，並不保證獲利。投資者亦要留意

ＥＴＦ獨有的風險，例如追蹤誤差及買賣價高於或低於資產淨值等，投資前要先了解清楚。

《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》

