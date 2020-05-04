《套期保值－蕭猷華》威脅加關稅，特朗普靠嚇

《套期保值》美股上周五（１日）下跌２﹒５％左右，主要受特朗普指新冠肺炎源自於中國

武漢的研究所，威脅會向中方施加制裁、徵收關稅和貿易限制作為懲罰，市場憂慮中美貿易戰升

級，股市受壓。



筆者認為全球大部分人現在最關注的，並不是病毒源頭從哪裏裡來，而是各國政府採取的防

疫措施是否有效？能否拯救人民的性命和安全。明顯地，美國政府處理疫情非常差劣，全球有目

共睹，特朗普為了應對總統選舉，預期會繼續使出各式各樣「無賴」招數，把美國政府的防控不

力、把數以萬計美國人病歿於新冠肺炎下，卸責於中國；特朗普為了轉移視線，將醜惡一面表露

無遺，環球股市短期震盪在所難免，投資者要有心理準備，在未來六個月，即美國大選前，特朗

普政府打「反華牌」將會變成常態。



至於特朗普聲稱會向中國施加關稅報復，筆者認為「口水戰」居多，真正實施可能性不大，

始終疫情打擊後，美國經濟已五勞七傷，第一季經濟增長初值為負４﹒８％、失業率大幅飆升、

企業破產數字大增，美國已沒有籌碼再「玩」貿易戰，假如特朗普大選前再加關稅，中國勢必對

等還擊，最後還是要美國入口商和消費者承擔，特朗普不會用石頭砸自己的腳吧。



另一方面，港股受到中美關係緊張影響，短線出現調整，只要恆生指數不低於４月２２日的

低位２３４８３點，一浪高於一浪趨勢沒有破壞，就不需要減持。筆者認為特朗普在大選前，預

期不會把中美關係弄得太過惡劣，時好時壞，股市調整後，又會反彈，惟中線看好不變。

《獨立商品分析師 蕭猷華》



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