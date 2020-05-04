《凱文隨筆－凱文》特朗普兵行險著，向懲罰中國之路邁進

《凱文隨筆－凱文》在互聯網的世代，幾乎所有的人都認為自己比別人懂得多。普通人如是

，社會領袖就更加不言而喻了。一個令人咳嗽與發燒的病毒顛覆了全世界，暴露了人性狂妄自大

的心態。既有專家說「病毒源自吃野味」，也有專家說「是實驗室製造出來的」，說法互相抵觸

；科學似乎變成了專家「說了算」的事。戴口罩，不戴口罩，甚或群體免疫，都是專家高見。在

過去幾個月，病毒造就了一些醫療英雄，也有不太幸運的例子，如加拿大的首席衛生官譚咏詩，

就因為是一張黃種人面孔，遭到了一些種族歧視言論的抨擊。



世界最發達國家的領袖也盡顯其傲慢與偏執，由「那只是小病，毋須憂慮」，到「死十萬人

我們已算做得很不錯了」。也有病癒後不斷向傳媒分享他「生死存亡４８小時」的首相，似乎把

自己看成了萬眾偶像，忘記了國家當務之急，多少人病危，多少人失業，多少人陷入了完全無助

的境地。



美國總統特朗普起初說那是「中國病毒」，後來改口了，最近又說情報機關正在「調查」中

國跟病毒的關係，然後會「懲罰」。特朗普似乎已定了調，要把帳記在中國頭上，目前的所謂「

調查」應該是在草擬行動綱領，「如何沒收」中國政府所持有的不記名美國國債，公布調查結果

之時，就是透過推特宣判「懲罰」之日；美國朝野兩黨無不自視本國是超級大國，不需要給任何

人面子。嗚呼！又是庚子之年，倘若我們今天沒有核武的話，特朗普也不會費勁去調查，而是帶

著「新八國聯軍」掠奪中國去了，屆時，七十年來幾代中國人的艱苦努力，也絕對賠不了他們的

索償。事實證明新中國的領導人當年「我當了褲子也要造原子彈！」的話，是宏觀遠大的策略。



中國會否任由美國宰割？絕對不會！小病毒向全世界透露了很多真相，其一是美國並非想像

中的全球最偉大國家。從死亡人數角度來衡量，美國算是一個極差勁的國家，英國也就跟在其後

了。



習近平政府一貫提倡「人類命運共同體」的理念，同道國家也紛紛加入了「一帶一路」的計

劃，一粒種子成為果實累累的參天巨木是需要時間與心血的裁培。道不同者，即便林木成蔭，他

們仍堅信結出的果實是毒果；所以，也不必去跟他們爭論。中國有全面完整的工業體系（就是中

國能夠獨力製造出全世界任何的產品，也是全球唯一一個國家有這等能耐），與龐大的內部市場

，外貿在中國ＧＤＰ所佔的比例並不高，美國也只是中國一眾外貿夥伴的一員而已；沒有美國這

個顧客，中國是會招致損失，但不會滅亡，然而，我們也別忘記，美國人民能夠沒有中國這個工

業大國為他們提供各種價廉物美的產品嗎？不必然，所謂龐大的貿易赤字，絕對不是「施與捨」

的關係，而是「供應與需求」的現實。



假設美國沒收中國政府所持的部分美國國債（機會率高），而中國政府沒有（機會率低）作

出相應的反制，中國未必會馬上崩潰，但美國的信譽，美元的信譽，就必定會為這種掠奪行為付

上巨大的代價。特朗普這兩天向傳媒說，中國期望拜登當選，言下之意，就是準備跟中國翻臉；

特朗普是個精明的人，也深諳美國政治偽術，他說到做到，然而，這世界，絕不是一個任性妄為

的人一個人「說了算」，他要豪賭一局，置美國人民福祉於不顧（這次抗疫的表現就是證據），

中國政府也會奉陪，就像打貿易戰一樣，但絕不會走險鋒，不會像很一些分析員指，禁止美國在

華企業把盈利匯走；中國過去幾十年不斷發展工業，像一個年青人由練習生起步，走到管理層的

位階；不像美國那種公子哥兒，以特殊關係（軍事、美元等霸權）作起點，走過無數風調雨順的

日子，借了無法償還的債務，現在家道中落了，患上了咳嗽與發燒的病，連找一個口罩也感乏力

。小病毒告訴我們，美國的壞日子已經來臨，本月公布的失業率將呈現出一幅無比醜陋的畫面；

瘟疫侵襲，民眾失業，食不果腹，說不定，未制裁別人，自己國家已發生暴亂。特朗普精明過了

頭，如果無法連任，其政敵一定不會放生這個老人，所以這位長者已到了狗急跳牆的境地。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

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╱２９８１３╱３６╱１９５７）





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