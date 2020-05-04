《專家之言－李偉傑》港股是次反彈浪或戰２５０００至２５３００

《專家之言》美國確診新冠肺炎人數累計超過１００萬宗，全球確診突破３１０萬宗。在環

球經濟陷於停頓下，繼美國無限ＱＥ後，日本亦宣布撤銷購買國債上限，並擴大企業債及商業票

據的購買額度，市場預料本周四（７日）歐洲央行議息，將跟隨加大購買國債力度，一於齊齊量

化寬鬆救經濟。除了穩經濟外，亦可降低油價下跌帶來的另一個金融風暴。在供求完全失衡下，

油價繼續受壓，相信要等待國外疫情紓緩，復工地區進一步增加，社區活動逐步回復正常，飛機

及汽車等入油需求上升，供求失衡狀況才逐步得到改善，油價自然有機會出現反彈，但現時仍是

一個漫長的等待。

在市場已接受疫情持續擴散，扶持經濟措施持續下，ＶＩＸ波動指數已回落至３５之下，環

球股市悲觀情緒已逐步淡化，環球股市逐步向上修復失地，當然經濟數據或企業盈利，估計短時

間內將持續按年大幅下跌等消息，不過市場已習以為常未有太大負面反應，相反在疫情能受控下

，新增確診人數大幅減少，相信股市有機會開始掉頭向下，因在股市已反彈不少外，以及預料再

有新刺激經濟措施期望推卻，股價表現是反映企業盈利狀況及對前景能否帶動盈利增長，在面對

企業盈利問題，想像在疫情受控後美股有機會出現緩慢向下調整格局。



＊息差吸引，資金流入本港＊



近日港元強勢，估計在息差吸引下，資金流入本港，港股走勢較早前明顯走強，但早前預料

的波動區間在２３７００點至２４６００點水平波動，雖然在上周油價急跌下港股曾經低見

２３４８３點，再出現短期針位後，當日收市亦能從上２３８９３位置，另外在４月２９日早上

亦能衝高至２４８５５點水平，但隨後亦瞬間回落，但以現時公布季度業績企業雖然好壞參半，

但市場承托力足夠，估計在外圍未有再進一步惡化前，港股今次反彈浪有機會挑戰２５０００點

至２５３００點水平。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒

有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）







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