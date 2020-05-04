《專家之言－葉尚志》４月完成反彈修正後，五窮月應驗機會高

《專家之言》長周末假期前的最後一個交易日，港股上周三（２９日）縮量再彈第三日，恆

指漲了有接近７０點，相比前兩日的漲幅要少，而大市成交量連續第四日不足９００億元。人大

政協兩會確定在５月下旬召開，市場期待有進一步加強提振政策的推出，是近日中港市場氣氛得

以保持溫度的原因。總體上，我們目前還是假設恆指反彈高位已有出現的機會，以中短線策略來

說，現階段水平還是建議要多加注意操作節奏，未許過份積極看多，並且需要更高的耐心耐性。

恆指進一步縮量反彈回升，但是有轉呈高位震動的傾向，在盤中曾一度上升２７９點高見

２４８５５點，盤中升穿了前高位２４６６６點以及５０日線２４５９８點後，出現回整回壓，

正如我們指出長假前要提防市場有先鎖定倉位的操作，而２４２００點可以看作為最新的好淡分

水線。恆指收盤報２４６４４點，上升６８點或０﹒２７％。國指收盤報１００４１點，上升

５７點或０﹒５７％。另外，港股主板成交金額有８６０億多元，而沽空金額有１３３﹒９億元

，沽空比例１５﹒５６％。至於升跌股數比例是１０２５：７１２，日內漲幅超過１２％的股票

有３９隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３７隻。



＊受疫情打擊的後遺症併發症陸續浮現＊



４月過去了，總體上是出現了反彈修正。恆指累漲了有１０４０點或４﹒４１％，國指漲了

４４６點或４﹒６５％。其中，在首季大跌市中，正如我們早前覆了盤的，能夠逆市上升的廖廖

可數幾個指數股，包括恆安國際（０１０４４）和比亞迪股份（０１２１１），分別在４月再漲

了有１８﹒５１％和２０﹒４９％，繼續站在漲幅榜的前列。所以，這個說明了通過市場考驗來

跟蹤強勢股，對鎖定目標名單，是可以起到一定的幫助的，對於後續操作方面，這種定期以適當

參考維度來覆盤的做法，建議可以多加留意。

另一方面，港股經過了早前的反彈，恆指從３月１９日的盤中低點２１１３９點、反彈至

４月１７日的盤中高點２４６６６點，在一個月時間累升了有３５００點，我們相信對於３月份

、由流動性風險引發的崩盤式急滑，已做出了充分的反彈修正。然而，一些受疫情打擊影響的後

遺症併發症亦將陸續浮現，對在反彈過後的股市來說，也將會迎來新一輪的挑戰，我們還是維持

這個觀點看法，估計後市以反覆回壓回整來運行，五窮月是有應驗的機會。至於５月份，騰訊

（００７００）的首季報、恆指公司季檢的公布、以及兩會的召開，會是重點關注所在。

《第一上海首席策略師 葉尚志》



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