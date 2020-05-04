【大熊來了】特朗普擬對中國再提關稅，道指期貨現跌１﹒５％

《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普上周表示，華府正在制定針對中國的報復性措施
，懲罰該國應對疫情不力，再次引發市場關稅擔憂，道指期貨在亞洲開市時段現跌１﹒５％。
美股期貨延續上周跌勢，道指６月期貨現跌１﹒４２％或３３６點，報２３２８２點。標指
６月期貨現跌１﹒４５％或４１點，報２７８０點。納指６月期貨現跌１﹒５６％或１３５點，
報８５８２點。（ａｌ
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