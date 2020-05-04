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04/05/2020 08:21

【朝鮮局勢】金正恩露面出席化肥廠竣工儀式，反駁外界健康猜測

　　《經濟通通訊社４日專訊》據朝鮮中央通訊社周六（２日）表示，北韓領導人金正恩出席了
首都平壤以北一間化肥廠的竣工儀式，反駁外界對他健康情況的猜測。
　　據朝鮮官媒勞動新聞官網發布的照片，金正恩在剪彩儀式上表現精神，但目前無法證實照片
的真實性，而據官方電視台的畫面顯示，金正恩行走時兩腿顯得有些僵硬不自然。
　　而據路透社引述韓國官員於周日（３日）表示，金正恩在沒有露面的三周內沒有接受手術，
而在他重新露面的隔日，兩韓在非軍事區交火。
　　消息指韓國方面評估金正恩並未進行手術，另外北韓軍周日向韓國哨站發射數枚槍彈，韓國
軍則向北韓軍方兩道開火作為回應，目前沒有傷亡報告。
　　美國總統特朗普周日（３日）表示，可能上周末會與金正恩對話，並將在適當時候對金正恩
的情況發表評論。特朗普早前表示知道朝鮮領導人金正恩的情況，希望他一切安好，但現在不能
透露情況。他又指在不久的將來，大家將看到或聽到消息。
　　上月《美國有線電視新聞》引述美國知情官員報道指，金正恩接受心血管手術後狀況極度危
險，及後路透社引述韓國政府及中共中央對外聯絡部官員消息人士指，金正恩並非病危，朝鮮沒
有異常行動，有關金正恩病危的新聞報道不實。（ａｌ）（ｚｚ）

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