《台股攻略－馮偉明》美股兩連跌，台股重挫２７１點

《台股攻略》美股上星期連續兩個交易日受挫，拖累台股未能延續上星期強勢。今早
（４日）加權指數裂口低開，收１０７２０點，大跌２７１點，成交金額為新台幣１８９６億元
。
上星期五（１日）蘋果公司罕有地不發表今年第三季盈利預測，令三大電子龍頭股沽壓沉重
。台積電今早開市已跌穿新台幣３００元大關，收新台幣３９５元，跌新台幣９﹒５０元。大立
光跌穿新台幣４０００元，收新台幣３８７５元，跌新台幣２３５元；而鴻海則跌新台幣
２﹒５０元，收新台幣７４﹒５０元。其他權值股如和泰車跌超過７％，聯發科及日月光投控亦
跌超過３％，只有國巨、可成、台灣大及遠傳逆勢造好。金融股表現疲弱，新光金、彰銀、富邦
金、元大金及台新金跌超過３％。今日表現強勢的依然是防疫概念股，超過１０隻股票升至漲停
，包括寶齡富錦、合一、生華科、康那香、恆大、台耀、台康生、盛弘、高端疫苗、毛寶、中化
生、中天、易威及熱映；而生達、瑞基及大江等亦有超過半根的升幅。
美股弱勢，台股受影響在所難免。現時阻力位在１１０００至１１２００點之間，而支持位
則在１００００點上下２００點附近，建議投資者逢高減持。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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