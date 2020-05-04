【全球放水】庫德洛：不排除為各州及中小企提供更多資金

《經濟通通訊社４日專訊》白宮國家經濟委員會主任庫德洛周日（３日）表示，新的經濟救
濟法案不排除任何提議，包括為州政府及中小企提供更多資金，緩解疫情造成的巨大經濟損害。
不過民主黨正推動額外援助，幫助各州應對經濟停擺造成的收入減少，可是部分州長警告如
果未能得到幫助，將會出現裁員潮。
庫德洛又指未清楚是否需要額外的刺激法案，但官員們正研究上一份法案的效果，並很可能
制定其他立法。（ａｌ）
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