《窩輪豪情－梁業豪》恒指下站支持２３４３６

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、非必需性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為百威亞太（０１８７６）、昆侖能源（００１３５）與中國飛鶴（０６１８６），可用作買入

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、郵儲銀行（０１６５８）與友邦保險（０１２９９）。

若參考美指期貨現時的表現，恆生指數的合理值應為２４０２６。觀乎指數現處於超過２％

的偏低水平，大家應理解為港股正面對一些本身（與美股表現無關）的利淡因素。本欄認為，港

股雖已正式展開了短期調整，且跌勢非常急速，連前跌浪底支持亦告失守，因即市已呈超賣，料

稍後會先略作反彈，然後才開始下一輪跌浪。恆指自３月１９日低位２１１３９起升幅的０﹒５

倍╱０﹒６１８倍╱０﹒７６４倍調整水平為２３７０７╱２３４３６╱２３１０１，值得留意

。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（視頻：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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