《談國論企－黎偉成》中國須痛擊特誣陷及新疫戰

《談國論企》中國堅持在常態化疫情防控中加快推進生產生活秩序全全恢復無疑取得初步良

性成果，惟得正面痛斥特朗普在新冠狀肺炎症疫ＣＯＶＩＤ－１９對中國的惡意誣陷，和反擊特

廝一旦瘋狂地對華輸美加徵約１萬億美元關稅劣行。中國千萬不要客客氣氛的對應自上台至今沒

有一天不仇華壓華的特朗普，就讓此廝碎個大半死！



＊須直斥長期無恥劣言暴露劣者惡行＊



我一直痛斥特朗普是無恥、無信和霸道的混世魔王，而此廝近日更瘋狂地加劇惡化其對華的

惡思劣想歪行，中國也就很有必要重拳回應，否則特魔是「不見棺墓不流眼淚」的等而下之卑劣

惡輩，最新的對華敗行，重點有：

最重要的是（一）惡意地對中國作出異常嚴重的缺德誣陷。美國國家情報總監辦公室於

２０２０年４月３０日尚未發表報告之前便罕有地發出聲明，指出「相信新冠病毒不是人造或基

因改造而成」，但特朗普說看過報告和居然亂指「新冠病毒源自武漢病毒研究所」，絕對是無恥

，亦充分印證此廝多年來卑劣的所作所為，乃源自其惡毒和無恥思維。

此番之無恥地誣陷中國，特朗普只有在世人面對一而再地自暴其醜，尤其是此廝於４月２３

日居然無知地「建議」注射消毒劑入體內便可以治疫，引發美國以至國際的廣泛嘩然之聲，乃如

同一轍的衝口而出的胡言亂話，今日如是，明天亦不改，世界有難。

由是我建議：中國要對特朗普無中生有的卑劣到無窮的誣陷，作出十分直截了當的痛斥和反

擊，以保國譽、國威，因此廝會在任期內繼續妄語亂行，以仇華反華壓華為「與生俱來」之「己

任」。

既然特廝不要臉，中國就不必要俾面此一混世魔王！有需要，不妨直斥其非。

既然特廝言而無信、無恥、無義、無禮，好，就讓此等劣行清清楚楚地暴露於世人面前，最

終是會出現無地自容之況的。

正正因為有了自以為「是」所騙造的「證據」，故（二）特廝居然又毫不猶豫地「威脅」會

向中國加徵總值１萬億美元，作為其所謂要應對中國「隱瞞」疫情而得「懲罰」之「因」。要是

特朗普硬要對華作出「懲罰」，便是其上台三年半以來第二次單方面掀起的經貿戰，很有可能自

招其損，而多於損害中國，理由為要是特廝此番以「隱瞞」惡疫問題作而對華掀貿戰，中國一定

不會稍讓寸步，乃因特之含血噴人的對華打壓。新冠狀肺炎疫症雖在武漢暫屬首次證實確診，但

源頭至今尚未有醫術科學的印證的結論，故中國肯定不會啃掉此一口氣，兩國亦肯定不會就特之

「莫須有」所掀第二次經貿戰或「疫戰」而「磋商」，甚至進行鏗鏘有力反制反擊，以保國體和

民族自尊。

重要的是（三）無論貿戰或「疫戰」，在世界各地在防控惡疫緊張期，實實在在是一件天大

壞事，美國所受之壓更甚，因：（１）特朗普於２０１８年初對華所掀的貿戰，美國經濟尚處於

反覆上行周期，但（２）如今則在新冠狀肺疫衝擊底下因封關，企業停擺使２０２０年首季業績

明顯倒退，和引致嚴重失業劣況，社會消費能力和信心已大受打擊，故特朗普硬對輸入的中國商

品全面大幅加徵總數１萬億美元關稅，就肯定使美國選民陷入更為嚴重的火之深、火之熱，使此

廝在１１月份美國大選中爭取連任，肯定會大打折扣，甚至很有可能敗走麥城。



＊特加徵關稅對美消費者肯定是重擊＊



至於（三）特廝擬對華所掀之「疫戰」，對中國可能產生的影響，會是（Ｉ）美國對華於

２０１８年所掀貿戰，使中美雙邊貿易跌至中國對外貿易夥伴中之第三位，因其單方加徵關稅劣

行之所致，而（ＩＩ）「疫戰」的關稅加徵，肯定使美國的進口批發商輸入中國商品成本更高，

對美國當地的零售價格會有相當程度的壓力，尤其是中國輸美有頗不少價廉物美的生活用商品，

故美國經濟在惡疫底下所面對的衰退，反而對中國商品很有需要，故特廝硬要推行「疫戰」，受

損的肯定是美國消費者，對其連任當有重大衝擊。

同樣重要的，是（ＩＩＩ）中國一定會對特廝的「疫戰」進行對等的反制，可預期的結果是

（ｉ）美國的科技企業對華出口的晶片等受壓，但在美國本土的銷情又因經濟加強邁向衰退的劣

況底下難寄希望，科企績差對美股當然是大惡訊，華爾街三大指數５月１日全面大幅回落，就是

一個十分嚴重的警告。

再看（ｉｉ）中國，現時無疑在一定程度依賴輸入美國的科技零部件，但政府十分積極主動

鼓勵科研，與科企相關者自主研發的高科技產品，不斷取得良性預期成效，在惡疫續肆虐環球底

下，對美的科技零部件需求暫時未必太強烈，反而可以在更多時間和空間自主自研，該屬相對好

事。

我對中國政經今後的發展感到信心，因中共中央總書記習近平於４月８日強調「要堅持在常

態化疫情防控中加快推進生產生活秩序全全恢復」，並要抓緊解決復工復產面臨的困難和問題，

所達到的目的不僅是「力爭把疫情造成的損失降到最低限度」，更重要的是「確保實現決勝全面

建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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