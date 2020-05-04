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即市新聞

04/05/2020 16:12

《外匯達仁－盧楚仁》港府勝在有足夠彈藥戰疫

　　《外匯達仁》在新型冠狀病毒衝擊下，香港及各國經濟正經歷二次大戰以來最慘烈的時刻，
各行各業正在艱苦地捱過每一天。多國政府一方面繼續戰疫，二方面亦要想辦法振興經濟，但正
所謂巧手莫為無麵餅，巧婦難為無米炊，有些國家的財政和外匯儲備大幅銳減，但又要穩住匯價
，又要救經濟，在多面受敵下，情況實在令人憂慮。歐洲以意大利和土耳其最令人擔心，南美則
有巴西和阿根廷，非洲的南非亦在爆煲邊緣，產油國的情況亦岌岌可危。
　
　　反觀我們香港就相對穩定得多，儘管陳茂波上任以來，香港的財政儲備已經由超過
１１０００億跌至接近９０００億，但整體而言，香港的儲備仍然十分豐厚，有足夠的彈藥來應
對今次的危機。回想起來，香港政府何會有巨額財政儲備呢？相信大家都認同應該歸功於曾被評
為守財奴的前財政司曾俊華，如果不是他的理財哲學，剩下巨額的財政儲備，過去香港政府面對
中美貿易戰、反修例運動及新型冠狀病毒衝擊，不排除港元老早已被大鱷狙擊了。
　
　　港元匯價最近非常強勢，一方面跟隨美元強勢，兌非美貨幣出現不同程度的升幅，二方面港
元亦兌美元出現強勢。這陣子港元保持在７﹒７５的強方保證，要金管局多番入市干預沽出港元
買入美元。最近金融市場以美元作為主要避險貨幣，美元和港元掛勾，買港元就是等於買美元，
況且港元還有息收，美元卻沒有，估計這個情況會維持一段時間。
　
　　故此，相關的影響下，金管局要不斷沽港元，令香港銀行體系結餘回升。在銀行體系結餘回
升趨勢下，香港銀行同業拆息應該有向下調整的空間，對香港經濟尤其是地產及一些息口敏感的
板塊來說，也不失為一件好事。
　
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