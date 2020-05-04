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即市新聞

04/05/2020 15:21

《美元走勢－羅明立》歐元接近１﹒０９可小注吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒８３　　　１０６﹒６７　　　１０６﹒７９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９６１　　　１﹒０９２５　　　１﹒０９３８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４７６　　　１﹒２４２４　　　１﹒２４５０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９６５０　　　０﹒９６２５　　　０﹒９６３４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２７　　　７﹒７４９９　　　７﹒７５２０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國總統特朗普上周指控中國曾經隱瞞新冠肺炎疫情，表示不排除向中國加徵
１萬億美元關稅，有關指控與他２月份讚揚中國有效控制疫情的言論大相徑庭，背後政治動機明
顯，亦引發市場對地緣政治風險上升的憂慮。
　　上周美聯儲維持利率於０％至０﹒２５％，並承諾會長時間維持低利息政策，以及有需要時
無限量買債。聯儲局主席鮑威爾預計第二季ＧＤＰ會較第一季年化收縮４﹒８％更差，而且認為
即將公布的失業率數字有機會升至雙位數，反映疫情持續對美國經濟構成打擊。
　　上周五（１日）美匯指數跌至９８﹒６５後以全日高位９９﹒２０附近收市，反映９８中位
有不錯的承接，仍然未擺脫９８╱１０１的區間波幅。現時美匯在５０天線的９９﹒３０附近爭
持，而１０天及２０天線同處於９９﹒８０，若美匯未能盡快重上１００，仍然有機會先考驗
９８低位的支持。
　　上周，歐央行決定將存款利率保持於負０﹒５％水平，而且將購買資產計畫的額度維持於
７５００億歐元水準，央行未有進一步增加５０００億歐元買債。另外，歐央行亦未有如市場預
期般，宣布購買非投資級別企業債以作為挽救經濟的一部分。不過，歐央行新增了「長期再融資
操作」以增強歐元區內的流動性，在其聲明中，行長拉加德揚言在有需要時會增加買債規模。歐
元短線先升後回，未能企穩１﹒１０，調整不宜低於１﹒０８５０，接近１﹒０９可小注吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０７﹒５０　　　１０５﹒８０　　　１０８﹒２０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０９１０　　　１﹒１０６０　　　１﹒０８５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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