《美元走勢－羅明立》歐元接近１﹒０９可小注吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒８３ １０６﹒６７ １０６﹒７９

歐元╱美元 １﹒０９６１ １﹒０９２５ １﹒０９３８

英鎊╱美元 １﹒２４７６ １﹒２４２４ １﹒２４５０

美元╱瑞郎 ０﹒９６５０ ０﹒９６２５ ０﹒９６３４

美元╱港元 ７﹒７５２７ ７﹒７４９９ ７﹒７５２０

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《美元走勢》美國總統特朗普上周指控中國曾經隱瞞新冠肺炎疫情，表示不排除向中國加徵

１萬億美元關稅，有關指控與他２月份讚揚中國有效控制疫情的言論大相徑庭，背後政治動機明

顯，亦引發市場對地緣政治風險上升的憂慮。

上周美聯儲維持利率於０％至０﹒２５％，並承諾會長時間維持低利息政策，以及有需要時

無限量買債。聯儲局主席鮑威爾預計第二季ＧＤＰ會較第一季年化收縮４﹒８％更差，而且認為

即將公布的失業率數字有機會升至雙位數，反映疫情持續對美國經濟構成打擊。

上周五（１日）美匯指數跌至９８﹒６５後以全日高位９９﹒２０附近收市，反映９８中位

有不錯的承接，仍然未擺脫９８╱１０１的區間波幅。現時美匯在５０天線的９９﹒３０附近爭

持，而１０天及２０天線同處於９９﹒８０，若美匯未能盡快重上１００，仍然有機會先考驗

９８低位的支持。

上周，歐央行決定將存款利率保持於負０﹒５％水平，而且將購買資產計畫的額度維持於

７５００億歐元水準，央行未有進一步增加５０００億歐元買債。另外，歐央行亦未有如市場預

期般，宣布購買非投資級別企業債以作為挽救經濟的一部分。不過，歐央行新增了「長期再融資

操作」以增強歐元區內的流動性，在其聲明中，行長拉加德揚言在有需要時會增加買債規模。歐

元短線先升後回，未能企穩１﹒１０，調整不宜低於１﹒０８５０，接近１﹒０９可小注吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０７﹒５０ １０５﹒８０ １０８﹒２０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０９１０ １﹒１０６０ １﹒０８５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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