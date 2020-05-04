【新冠肺炎】屈臣氏５月中推自家品牌口罩，每月產能將擴至千萬個

《經濟通通訊社４日專訊》長和（００００１）旗下屈臣氏宣布，旗下擁有豐富蒸餾水及飲

品製造經驗的屈臣業實業將改建部分廠房設施，設立無塵車間生產線，並在屈臣氏推出於香港製

造的自家品牌口罩，首批口罩將於５月中旬於香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。

集團預計每月產能將能逐步擴充至１０００萬個，首批口罩將於５月中旬起正式於香港屈臣

氏分店及電子商店陸續公開發售。屈臣氏自家品牌口罩Ｗａｔｓ Ｍａｓｋ Ｗｅ Ｃａｒｅ

３０片售價為７９﹒９元，易賞錢會員可享獨家優惠價６９﹒９元。

屈臣氏集團首批生產的口罩採用三層過濾防護設計，內層柔軟親膚，採用獨立包裝，經

ＳＧＳ測試符合Ｂ﹒Ｆ﹒Ｅ﹒及Ｐ﹒Ｆ﹒Ｅ細菌及顆粒過濾率超過或等於９９％，所有口罩批次

亦已安排ＡＳＴＭ Ｌｅｖｅｌ １＆２認證。

屈臣氏實業董事總經理陳雲美表示，屈臣氏蒸餾水作為本港家傳戶曉的品牌，一向秉持

「Ｗｅ Ｃａｒｅ關懷香港每個人」的理念，致力保障消費者、保護環境及服務社會，今次很高

興能夠把豐富的生產經驗，運用到供應社區需要的項目上，而口罩盒印上Ｃａｒｅ Ｆｏｒ Ｕ

的打氣字句，希望藉著製造口罩，以屈臣氏實業專業的生產知識及對產品質量的追求，供應安全

可靠的口罩，在抗疫路上為香港人的健康出一分力。（ｃｗ）

